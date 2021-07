Una aplicación ecuatoriana obtiene el tercer lugar en un reto sobre movilidad cumplido en Europa

La aplicación de origen ecuatoriano Clipp - MaaS obtuvo el tercer lugar en el Mobility StartUp Challenge – Reshaping Societies de Youth For Public Transport, de la organización europea Youth For Public Transport (Y4PT) que pertenece a la International Association of Public Transport, UITP, (Unión Internacional de Transporte Público).

Esta organización, que promueve la movilidad sostenible, buscaba a través del evento innovaciones en diferentes etapas que demuestren su compromiso, creatividad y entusiasmo por la sostenibilidad. Y Clipp – MaaS cumple con ello, dijeron sus promotores ecuatorianos.

Clipp es una plataforma creada por la empresa lojana Kradac, que ha desarrollado varias soluciones de movilidad para taxis, buses urbanos, parqueos tarifados, bicicletas y scooters. Algunos de estos sistemas se encuentran implementados en cinco países de América Latina.

El novedoso sistema Clipp

El sistema Clipp - MaaS, es una aplicación que integra las diferentes alternativas de movilidad y delivery, que encontramos en las ciudades en una sola app, esto es: buses, taxis, scooters, bicicletas, carsharing o carpooling, además que busca digitalizar el pago en cada medio de transporte y crear planes de movilidad, esto con la cosmovisión de Mobility As a Service, un término relativamente nuevo para Latinoamérica.

Los representantes de la empresa ecuatoriana recordaron a propósito que han creado otros productos como: Ktaxi, Kbus, Kparking y Karview, en el marco del desarrollo de tecnología para movilidad urbana, y que ha llegado a exportar sus sistemas a países como Bolivia, Colombia, Perú, México y próximamente Chile y Argentina.

Los creadores del sistema Clipp en Loja explican que este integra las diferentes alternativas de movilidad y delivery. cortesía

Seguir creando y aportando

“El haber obtenido este premio nos hace reflexionar sobre el gran reto que tenemos frente a nosotros, en donde buscamos integrar más servicios para nuestros usuarios, seguir apoyando iniciativas como el delivery, apoyar a los comercios locales, al sector de transporte y sobre todo expandirnos a otras ciudades de Ecuador y Latam” explicó Bruno Valarezo, gerente de Kradac.

Agregó que el Mobility As A Service es centralizar al usuario en los servicios de transporte, con el beneficio que el cliente pueda acceder a paquetes económicos, ofreciéndole una movilidad basada en sus necesidades mediante la integración de diferentes modalidades en un solo servicio y con tarifas bajas o mensualizadas.