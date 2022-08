El semblante les cambia, miran a otro lado o se rascan la cabeza cuando se les plantea la pregunta relacionada con su satisfacción de la oferta de candidatos a alcalde, concejales, prefectos, entre otras dignidades que se escogerán en las elecciones de 2023.

El lenguaje corporal denota incomodidad y esa postura se confirma cuando las decenas de ciudadanos contestan las consultas de varios equipos periodísticos de Diario EXPRESO en Guayaquil, Quito, Cuenca, Santa Elena y Esmeraldas.

“Los candidatos están desconectados del pueblo. Obedecen a circuitos muy pequeños. A sus partidos políticos”, dice Alejandra Arias, estudiante de la Universidad de las Artes, ubicada en el centro de Guayaquil. En esta ciudad hay unos ocho aspirantes para la dignidad de alcalde.

Entre el electorado se ha posicionado la idea, a manera de molde, que quienes llegan a la política como candidatos son incumplidos, corruptos, con intereses ligados a la organización que impulsa su figura, aunque como en todo ámbito, también hay personas honestas, comprometidas en solucionar los problemas que padece el pueblo.

“Conozco a algunos candidatos. No veo alternativas, porque se dedican a ofrecer, pero terminan incumpliendo”, comenta Cristian Núñez, un empleado de una empresa privada de la capital, donde unos doce postulantes buscan la Alcaldía.

Elecciones 2023: Aquí puedes encontrar tu lugar de votación Leer más

El quemeimportismo, desinterés o desconocimiento de los futuros votantes tiene varias respuestas, según expertos.

El analista electoral Daniel González considera que el desconocimiento ciudadano de la mayoría de candidatos, en parte, se debe a que la fase de promoción de cuadros está lejos, aunque reconoce que hay una creciente apatía política desde hace varias décadas en el país.

“En una encuesta del Latinobarómetro 2020 se muestra que la credibilidad de los partidos y movimientos era del 9 %. Si la ciudadanía acude a las urnas es porque el voto es obligatorio”, refiere González, quien se ha desempeñado como servidor en la Función Electoral y como observador de procesos electivos en el extranjero.

El especialista suma varios factores o situaciones que inciden en ese desinterés. Por ejemplo: el gran número de candidatos que habría en estos comicios -que desde ya genera confusión-; los casos de corrupción de una autoridad vinculada a una organización política; el incumplimiento en obras importantes del plan de trabajo que se ofreció en campaña; el bajo nivel de educación general o de cultura política.

“Hay ciudadanos que desconocen qué hace un concejal, cuáles son las competencias de un prefecto. Desde hace años se ha dejado de formar en temas políticos en colegios, universidades, etc., y por eso se dan los problemas en los niveles de representación”, precisa.

Esa falta de cultura política atañe a la mayoría de partidos y movimientos, donde los candidatos son escogidos con procesos poco transparentes, sin preguntar realmente a la militancia, entre otros vicios, señala la socióloga Ninfa Suárez, quien explica la suerte de dinámica de la ignorancia programada.

“Ningún partido político hace que su gente, la que participa dentro de ese partido político tenga la educación política, los quieren ignorantes, para que no sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y la gente, al no saber eso, mejor se retrae”, explica la socióloga.

La falta de información oficial suficiente también aleja de las conversaciones cotidianas los temas relacionados con el proceso electoral en marcha.

El subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FDC), Marcelo Espinel, cree que la difusión de ese contenido debe ser permanente y sostenida por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE): “En la medida de sus capacidades, algunas organizaciones de la sociedad civil hemos ejercido actividades de fomento de la cultura democrática y política de la ciudadanía, pero no podemos comparar las capacidades de estas agrupaciones frente a la capacidad del Estado”.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dice que desde esa entidad se intentará promover el voto responsable y despertar el interés de la ciudadanía por mirar en profundidad a los candidatos. Sin embargo, el funcionario aclara que la mayor responsabilidad en el tema de difusión lo tiene el Instituto de la Democracia, que ya ha emprendido algunas acciones en ese sentido.

El experto electoral Daniel González considera que los meses previos a la campaña electoral, que iniciará en enero, son valiosos para conectar al ciudadano con la información más relevante de los comicios: “El Consejo Nacional Electoral está perdiendo un tiempo valioso, porque ya cuando empiece la campaña electoral poco o nada podrá informar en los medios. Por ejemplo, se debe informar que se elegirá por persona en el caso de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana; y, en el caso de los concejales, se tendrá que votar por listas y no por personas. Ese conocimiento puede influir en la votación y, si no se conoce esto, se puede anular su voto”.

Parientes perfilan sus candidaturas con distintas organizaciones políticas Leer más

La opinión en Guayaquil

“Además de los títulos universitarios, los candidatos deben tener experiencia positiva en la función pública”. Joseline Gresely,

transeúnte

“Los candidatos están desconectados del pueblo. Obedecen a circuitos muy pequeños, a sus partidos”. Alejandra Arias,

​estudiante

“No conozco a los candidatos. Creo que los casos de corrupción ahuyentan a la gente de la política”. Luz María González,

​busca empleo

“Solo conozco a dos candidatos y siento que van a repetir el patrón que se ha vivido en las últimas décadas”. Darién Calle,

​estudiante

“En campaña son amigos de todos, pero en el cargo ya no conocen. Vamos a ver a qué palo nos arrimamos”. Juan Pizarro,

​agricultor

Las dudas se centran en las capacidades

Unos son conocidos de la política; otros en áreas distintas, pero habrá que esperar las propuestas con las que intentan captar la Alcaldía de Cuenca, coincide en señalar la gran mayoría de cuencanos. Son once los que intentan calificarse, de ellos habrá que esperar quiénes inscriban su candidatura, señala Camila Negra, de 20 años, quien por segunda vez votará. “De hecho, serán buenas personas”, aduce Camila mientras se preguntaba si estarán o no capacitados para administrar a Cuenca.

Hay necesidades urgentes y solo la claridad en sus propuestas podrá solucionar y paliar los requerimientos de la urbe, en todos sus órdenes, “podrán llevar a una mejor decisión el momento de sufragar”, concluyó Camila.

Por su lado, Moshe Rojas, 48 años, se muestra apático al proceso electoral. Señala que ninguno califica. Generaliza al manifestar que todos ofrecerán de todo, pero nadie cumplirá. Fue más duro en su opinión al indicar que “parecería que los precandidatos buscan un empleo con buen sueldo”, algunos de ellos quieren “repetirse” el cargo público.

Tanto Camila como Moshe, consideran que el quehacer político en el país, se ha vuelto tedioso, por la serie de promesas y ofertas, solo ofrecen, pero su capacidad no les permite, más aún dentro del ambiente de corrupción que reina en Ecuador.

El CNE convocó oficialmente a las elecciones seccionales de 2023 Leer más

En la Península sobran las inquietudes

José del Pezo, morador de La Libertad, se mostró sorprendido al conocer que hay 12 precandidatos para la Alcaldía. Así lo establecieron en primarias de los partidos y movimientos políticos en esta jurisdicción.

La Libertad es el cantón más pequeño (25 km2) de Santa Elena y por primera vez participarán de los comicios tantos candidatos. En esta ciudad, que es la más poblada de la provincia, sus ciudadanos esperan más de sus autoridades.

“Se van a cumplir 30 años de cantonización y falta mucho desarrollo. El problema está en que los políticos prometen de todo en campaña y cuando llegan no cumplen, por eso estamos estancados”, recordó Del Pezo.

“Los mismos candidatos de siempre, ya es hora de que le den paso a nuevos candidatos. Al parecer les gustó la función pública, lo malo es que muy poco han hecho por la ciudad”, agregó Lisbeth Baquerizo.

Similar criterio tienen moradores de Santa Elena como Adolfo Cruz. Para esta jurisdicción se anuncian ocho candidatos a la Alcaldía. La mayoría de sus habitantes considera que no le llenan las expectativas. “No presentan planes de cambio, no existe una planificación de ordenamiento territorial para la ciudad. Todo es un desorden y las pocas obras se dispersan por un lado a otro y no se ve un gran avance”, comentó Cruz.

Entre la esperanza de mejoras y la desazón

Adrián Batallas aún no decide por quién votará en las elecciones seccionales de 2023. Dice que esperará a que los seis precandidatos que buscan la Alcaldía de Esmeraldas presenten oficialmente sus propuestas y con base en eso tomará una decisión. “Hay que elegir en base a lo que ofrecen porque Esmeraldas tiene muchas necesidades y queremos elegir a alguien que llegue a solucionar todos esos problemas”, asegura Batallas.

Ese mismo criterio tiene Ana Angulo, quien considera que los esmeraldeños esta vez deben elegir “con inteligencia” para salir del subdesarrollo en el que se encuentra no solo la capital provincial, sino toda la provincia. “Lo ideal es que haya un debate de ideas y que, en base a eso, nosotros los ciudadanos podamos elegir la mejor opción. Como esmeraldeños no podemos desaprovechar esta nueva oportunidad”, considera Angulo.

Contrario a estos dos criterios, Mariana Ayoví no tiene muchas expectativas respecto al nuevo proceso electoral que se avecina. Dice que le perdió la fe a la política y a los políticos. “Todos son iguales, en época de campaña ofrecen de todo, dicen que son los salvadores, pero cuando llegan al puesto se olvidan de la gente que los eligió”, dice Mariana, quien asegura que ninguno de los precandidatos a la Alcaldía de Esmeraldas llena totalmente sus expectativas.

La opinión en Quito

“El interés es mínimo, porque las actuaciones terminan siendo las mismas. El aporte a la ciudad es nulo”. Paco Villarruel,

​empleado público

“Conozco a todos y hasta aquí no hay en quién confiar. Casi todos han tenido oportunidad y, al final, nada”. Carmita Villa,

​jubilada

“Lo que se les pide es que bajen la delincuencia y que nos den opciones para poder trabajar con tranquilidad”. Carmita Tamaquiza,

​comerciante informal

“Hay inconformidad con el sistema y los políticos actuales. Necesitamos gente más competente y que nos entienda”. Douglas Bautista,

​estudiante