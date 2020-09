Alianza insiste en la inscripción del binomio Arauz- Correa ante el Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este 23 de septiembre de 2020 que la alianza Unión por la Esperanza (Unes) presentó la documentación para inscribir al binomio conformado por Andrés Arauz y Rafael Correa.

El ingreso se hizo en línea, la noche del martes 22 de septiembre, dio a conocer el organismo electoral que deberá revisar los documentos presentados por el correísmo y los informes de las áreas técnicas antes de que el pleno se pronuncie a favor, o no, de la calificación de este binomio.

Sobre Correa pesan, al menos, dos impedimentos que le dejarían fuera de los comicios: el exmandatario no aceptó personalmente la precandidatura a la vicepresidencia, como establece el reglamento.

Además, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó en su contra la pena de ocho años de prisión por el delito de cohecho, lo que implica que el Correa perdió sus derechos políticos.

Por eso, la semana pasada, la alianza Centro Democrático y Compromiso Social, hizo la presentación del comunicador Carlos Rabascall como la opción para reemplazar a Correa en la papeleta del 7 de febrero próximo.

Eso sucederá una vez que el CNE decida oficialmente no calificar la candidatura de Rafael Correa, explicó en días anteriores a EXPRESO el dirigente de Centro Democrático, Enrique Menoscal.

Sobre esta posibilidad hay visiones divididas. Los cercanos al correísmo sostienen que es posible hacer ese cambio, aún cuando Correa no cumplió con el requerimiento de aceptar su precandidatura en los plazos establecidos.

El constitucionalista Ismael Quintana sostiene lo contrario. Considera que al no haber la aceptación de Correa, no hay posibilidad de reemplazarlo y al ser el binomio una figura que no se puede separar, el único camino que le quedaría al CNE es no calificar ni a Arauz, ni a Correa.