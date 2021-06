Agenda Legislativa y plan del Gobierno caminan de la mano

Al menos en el papel hay una sintonía. La Asamblea Nacional (AN) se apresta a tratar 84 proyectos de ley en el primer año de gestión. La iniciativas anunciadas por el Ejecutivo son parte de ese listado, aunque no signifique que su aprobación está garantizada.

Un mes y una semana después de posesionarse, el Legislativo dio a conocer ayer la hoja de ruta que seguirá en los próximos 365 días. Del documento se desprender cinco “mingas”, término que usado especialmente por el movimiento Pachakutik, pero que esta vez habría involucrado a todos los bloques legislativos.

En la primera, que trata sobre salud, educación, gestión de riesgos y seguridad ciudadana, por ejemplo, se incluyó como prioridad el tratamiento de la Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia. La semana pasada, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata pidió que esta normativa sea tratada como prioritaria.

En ese mismo eje se contempla el tratamiento de las reformas a la Ley de Educación Superior que el presidente Guillermo Lasso anunció para mediados de julio para dar “libertad” a las universidades y los estudiantes.

Paola Cabezas, coordinadora del bloque de Unión por la Esperanza (Unes) reconoció que hubo un esfuerzo para que la Agenda Parlamentaria sea equilibrada con las propuestas de las diferentes organizaciones políticas y que por la dinámica que actualmente exigen temas como la emergencia sanitaria o la reactivación económica, no es extraño que parte de las propuestas coincidan con lo que ha anunciado el Ejecutivo.

“En lo personal, y como bancada, no permitiremos propuestas que vayan en contra de los derechos de los trabajadores. No estamos de acuerdo con volver a un sistema de educación mediocre y menos con las voces que ya hablan de reabrir centros que fueron cerrados por no garantizar calidad en la educación”, señaló.

No son las únicas coincidencias. En el segundo eje ya se contempla un tratamiento prioritario a la reformas al Código de Trabajo, propuestas que también ha sido anunciada por el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Además, de una ley de disminución de las tasas de interés del Sistema Financiero.

Esto último, en sintonía a lo que el 2 de junio pasado pidió el presidente Lasso a los bancos y cooperativas, en el sentido de que los intereses de los créditos y microcréditos deberían bajar y los plazos de pago extenderse, para lograr reactivar la economía.

El vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dijo ayer que están pendientes de la llegada de proyectos que han sido anunciados desde el Gobierno como la reforma Tributaria, Laboral o a la Educación Superior. Sin embargo, aclaró que las iniciativas propias de los legisladores tendrán su espacios de discusión.

La tercera minga anunciada ayer hace referencia a los derechos humanos y la equidad de género; la cuarta se refiere a la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Para muchos, este eje pondrá a prueba, especialmente, la relación del Gobierno con el bloque de Pachakutik.

El último tema de la agenda se refiere a la ética, transparencia, control social y lucha contra la corrupción.

Calificación

Una vez que concluyó la elaboración de la Agenda Legislativa el Consejo de Administración Legislativa (CAL) espera reunirse esta misma semana para calificar propuestas como la Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, que fue enviada por el presidente Lasso un día después de posesionarse.

Control

El vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, manifestó ayer que habrá una suerte de veeduría legislativa que se encargará de evaluar cada dos meses el avance del trabajo en las diferentes comisiones de la Asamblea. Quieren evitar la acumulación de trabajo como sucedió en el anterior periodo.