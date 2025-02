Adultos mayores votaron en Guayaquil y Quito creyendo en el cambio para Ecuador

La fe y el anhelo de que el próximo gobierno brinde soluciones a los problemas de desempleo, inseguridad y la falta de medicinas en el IESS eran las expresiones comunes entre las personas de la tercera edad que se acercaron a votar este 9 de febrero de 2025 en los recintos del norte de Quito.

(Te invitamos a leer: ¿Quién va ganando las elecciones hoy en Ecuador? Sigue aquí los resultados)

Elecciones: ¿Cuándo es irreversible la tendencia en los votos durante el escrutinio? Leer más

“Solo así las cosas van a cambiar. Hay que confiar en Dios, pero también debemos tener conciencia social y no solo pensar en lo personal”, dijo Ana Cárdenas, de 89 años.

Una opinión similar compartió Elías Merizalde, exprofesor de 78 años. El hombre, antes de sufragar en el Colegio Hipatia Cárdenas, mencionó que el país requiere unión y apoyo para el nuevo presidente. Cree que así se “logrará la paz y tranquilidad, que permitan generar empleo para que las familias no se separen ni salgan del Ecuador”.

Luz Betancourt, jubilada de 71 años, espera que la situación mejore con “un buen presidente que logre que la gente tenga trabajo. Soy jubilada, pero mis nietos necesitan empleo”, comentó mientras su hija votaba en el Colegio Mejía.

Adultos mayores buscaban el certificado de votación

¿Cuándo son las elecciones en Ecuador? Segunda vuelta presidencial Leer más

El sufragio de los adultos mayores de 65 años en el Ecuador es opcional, pero algunas personas indicaron este domingo que acudían a las urnas “porque se necesita el papel. Si no, estuviera en mi casa y no gastaría pasaje”, señaló Luis Arévalo de 71 años.

El pensionista, oriundo de Carchi, ve “difícil que la situación cambie en el país porque los políticos gobiernan con quienes siguen sus intereses”. Solicitó que hagan un trabajo honesto y que el próximo mandatario arregle el Instituto del Seguro Social.

En Guayaquil, si bien la juventud adquiere un exponencial protagonismo con los años, los más experimentados del ejercicio democrático resaltan la importancia de su voto.

Nelly San Lucas tiene 87 años, pero no soporta la idea de no salir a sufragar, por lo que exige la ayuda de sus familiares para asistir a su recinto. “Mi voto no es obligación, pero toda persona responsable debe de votar. Ya no queremos más gente ladrona. Por el bien del país”, aseveró determinante la mujer.

“Mi compromiso con el país me lleva a ser un ente activo de su historia. Porque no es la edad, sino concebirse como responsable del presente para tejer el futuro”, argumentó Celeste Viteri, guayaquileña que ha votado “por casi medio centenar de ocasiones”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!