Adrián Castro, asambleísta ADN: "Hay situaciones que ya no son fallas, sino delitos"

Este 14 de julio de 2025 se cumplen dos meses de la nueva Asamblea Nacional. Dos escándalos ocuparon el debate la última semana: familiares de legisladores en la Asamblea y un asambleísta acusado de violación. En lo primero hay involucrados del mismo oficialista ADN; mientras que la acusación penal fue en contra de una figura fuerte del correísmo.

En un contexto donde el oficialismo controla todas las instancias de decisión en la Asamblea. El asambleísta Adrián Castro (ADN) conversa con EXPRESO y hace una evaluación de estos dos primeros meses de la nueva Legislatura.

Santiago Díaz enfrenta un proceso judicial por el delito de violación a un menor de 12 años de edad. La Fiscalía allanó varios inmuebles este 9 de julio de 2025 como parte de la investigación.



La polémica alrededor del asambleísta Santiago Díaz, acusado de abuso

- Empecemos por la coyuntura. ¿Cómo ve la situación de la Asamblea? Denuncias por contratación de familiares y un acusado de violación.

La Asamblea aún no cumple ni dos meses, y creo que es momento de ajustes. Tenemos un presidente honesto que guía los pasos. Los errores cometidos deben corregirse, pero hay situaciones que ya no se pueden considerar simples fallas, sino delitos. Resulta incomprensible que una autoridad elegida por votación popular esté procesada por un caso de violación. Y hay un agravante: Santiago Díaz presentó un proyecto de ley que trataba sobre delitos sexuales, pero, entre otras cosas, y sin tomar en cuenta lo dispuesto en una sentencia constitucional, proponía permitir que abusos, acciones o hechos sexuales entre adolescentes mayores de 14 años no sean penalizados, sin excepción alguna.

- ADN ha presentado quejas por el proyecto de ley presentado por Santiago Díaz.

Se deja la puerta abierta a la impunidad, porque el señor pretendió reformar la ley para que la prisión preventiva pudiera ser reemplazada por otras medidas cautelares, basadas en beneficios como el grillete, la obligación de acudir cada jueves a la Corte, etc. Pero adivinen para qué delitos: todos aquellos cuya pena supera los cinco años. ¿Qué se incluye ahí? Violación, sicariato, asesinato, tráfico de drogas, narcotráfico... los peores delitos.

El presidente Daniel Noboa presentó un proyecto de reforma sobre castración química. ARCHIVO: PRESIDENCIA

En ADN prefieren no hablar de los propios casos de nepotismo

- ¿Cuál es la posición de la bancada frente a sus legisladores involucrados en contratar familiares dentro de la Asamblea?

La que debió asumirse desde el principio, y Niels Olsen tomó el toro por los cuernos. Me alegro mucho, porque eso habla bien del presidente y de lo que hará el CAL. En esta Asamblea había un reglamento interno que permitía que los asambleístas contraten a sus familiares. Fue la propia bancada la que, apenas se enteró del hecho, trasladó el caso al CAL, como debe ser.

- Pero se señala a Eckenner Recalde. ¿Cuál es la posición de ADN sobre su injerencia en esas contrataciones?

Eso es algo que debe responder el asambleísta. No es algo que yo conozca.

- Pero la hija de Eckenner Recalde es suplente de Dominique Serrano.

Hay que consultarle al asambleísta. La consulta es exclusivamente sobre él y su familia.

El CAL sancionó a los legisladores Dominique Serrano y Mireya Pazmiño en una decisión tomada sin distinción de bancadas ni afinidades políticas.



El futuro de las leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

- ¿Les preocupa que tres leyes enfrenten demandas de inconstitucionalidad?

Todos los procesos de cambio radical y difícil en países convulsionados y muchas veces sometidos por mafias transnacionales han pasado por momentos como este. Leyes duras que, antes, ni se imaginaban posibles. Por ejemplo, una ley económica urgente que te dice que puedes ingresar a la casa de un sinvergüenza, asesino o narcotraficante sin autorización de un juez. ¿Cuándo nos imaginamos algo así en el país? Estos ‘sacudones’ generan críticas positivas y negativas. Dentro de ciertos grupos, hay quienes opinan que no ha habido unidad de materia. Yo discrepo. La integridad pública es un concepto que no tiene sentido si no agrupa situaciones como contratación pública, justicia, entre otras.

- ¿Qué rol esperan de la Corte Constitucional?

Que actúe con estricto apego al derecho, pero también con conciencia de las circunstancias actuales del país. Ecuador pide a gritos que las instituciones se sintonicen y se conecten con el pueblo. Porque, probablemente, quien está en una oficina no vive la realidad de un comerciante en Puerto Bolívar que tuvo que cerrar su local para abandonar el país por ser víctima de extorsión.

- Tres proyectos urgentes aprobados. ¿Qué impulsará ahora ADN?

Los complementarios en seguridad. Doy un ejemplo: la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Buscamos eliminar las dádivas a través de los habeas corpus, medidas cautelares y acciones de protección que se han convertido en el pan de cada día. Basta que en algún cantón un juez -seguramente influenciado- tome la decisión de liberar a un delincuente de altísima peligrosidad.

