Abogados de detenidos en el caso Isspol dicen que el arresto de sus clientes fue ilegal

La noche del martes, la Fiscalía y la Policía ejecutaron las órdenes de allanamiento y detención con fines investigativos de cuatro sospechosos de presunto peculado en las inversiones SWAP, efectuadas en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Ellos permanecen en la Unidad de Flagrancia de Quito a la espera de la audiencia de formulación de cargos para la que hasta el mediodía de este 24 de febrero de 2021 no había hora.

Sus defensores alegan una aparente detención ilegal. Paúl Ocaña, defensor de Enrique Espinosa de los Monteros, por ejemplo señala que lamentablemente la Fiscalía últimamente le ha tomado como parte normal hacer esa orden de detención "a pesar que estamos presentes en la investigación, incluso presentando descargos".

Comenta que el caso es por un presunto peculado por el tema bonos del Isspol. Explica que se indica que existe malversación de fondos de los cuales se habrían beneficiado los generales, pero no conocen los montos del aparente perjuicio al seguro policial. Indica que su cliente no fue el director en el momento en el que suscribieron los contratos.

Asegura que Espinosa estuvo como director del Isspol entre septiembre de 2013 hasta septiembre de 2015 y la negociación fue en diciembre cuando él no estuvo. Dice que él no conoce de la inversión ni la negociación de los bonos. Anuncia que durante la investigación justificarán que estuvo en un periodo anterior y no tuvo nada que ver con el caso.

Pedro Jerves defiende al general David Proaño, exdirector del Isspol y destituido de la Policía el año anterior.

Manifiesta que, además de este hay otros procesos y su cliente ha comparecido a todas las diligencias. Por eso opina que la solicitud de detención "es completamente arbitraria e ilegal".

Especifica que esa medida solo podía darse si su cliente no comparecía a llamamientos anteriores, situación que no ocurrió. Reconoce que se le puede formular cargos pero que la detención "es de dudosa decisión porque para determinar una detención era necesario que no comparezca a ninguna de las llamadas" y Proaño compareció a todas las diligencias y a versiones.

Insistió en que no existe motivación alguna que justifique la detención a la que calificó de decisión arbitraria.

Mientras tanto en Guayaquil las autoridades del Isspol informaron los detalles del caso por el cual fueron aprehendidos Enrique Espinosa de los Monteros, David Proaño y dos funcionarios del seguro policial.

La operación fue denominada 'Impacto 08'. Se hicieron allanamientos a cinco inmuebles, se incautó 15 equipos portátiles, 14 celulares, seis dispositivos de almacenamiento y 457 dólares en efectivo. Todos los allanamientos fueron en Pichincha.

En la Policía Judicial en Guayaquil las autoridades del Isspol explicaron como se dio la operación SWAP por la que la Fiscalía abrió un expediente y ejecutó las diligencias.