Abdalá Bucaram: "¡No me roben hijos. Tengo once, no nueve!"

Son once, no nueve. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz aclaró los rumores del número de sus hijos. Son once hijos que tiene con cuatro mujeres. "Para todos aquellos que andan indagando de mi vida privada. Que sí que Bucaram es un semental, que ha tenido nueve hijos. Yo no tengo nueve hijos, tengo once hijos. Si van a dar la información denla bien".

Abdalá Bucaram: "Hay que preguntarle a la Romo quién amenazó al juez" Leer más

Son los Bucaram Silva, Bucaram Machuca, Bucaram Guillén y Bucaram Pulley, estos últimos son Jacobo, Linda, Abdalá (Dalo) y Michel con su esposa María Rosa Pulley. "Yo me casé muy bien, con una dama decente. Ella se casó mal, con un patán de noble corazón, pero ese es un tema privado que lo he manejado con mi esposa y por supuesto no está contenta".

Si cualquier dama cree que también tiene un hijo mio que venga a hacerle el ADN. Yo sí he hecho 30 ADNs aquí de personas que han venido y han dicho que son mis hijos y le he contado a mi esposa. Abdalá Bucaram, expresidente de la República.

El rumor sobre el número de los hijos del expresidente surgió cuando el pasado 26 de agosto este sufrió una angina de pecho y tuvo que ser hospitalizado. En medio de las personas que lo acompañaron a la clínica Alcívar, al sur de Guayaquil, estuvo un joven que se identificó como su hijo. Esto desató los rumores sobre el número de hijos del exmandatario en las redes sociales.