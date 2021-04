Más de 50 adultos mayores del geriátrico Más Vida siguen sin ser vacunados

Casi tres meses después de que iniciara la vacunación en Ecuador, 57 adultos mayores y las 18 enfermeras que los cuidan en el centro geriátrico Más Vida de Quito no han sido vacunados aún, pese a que ellos eran parte de la fase cero del plan de vacunación que estructuró el Ministerio de Salud.

David Beltrán, el director del centro, cuenta a este Diario que ellos fueron contactados por Salud el 23 de enero, tres días después de la llegada del primer lote de vacunas de Pfizer a Ecuador, para que envíen de manera "urgente" todos sus datos, pero no volvieron a ser contactados hasta dos meses después.

"El 18 de marzo volvimos a tener contacto por medio de un Whatsapp de una licenciada Guitiérrez que nos pidió actualizar la matriz con un nuevo formato y enviarlo urgente porque esa semana ya nos vacunaban, pero ese chat volvió a apagarse. Y digo chat porque en esa conversación no estábamos solo nosotros sino también otros asilos", explica Beltrán.

El director recuerda que esta persona, que se identificó como funcionaria del Ministerio de Salud, llevó el proceso "más adelante" que la anterior. "Nos hacen llenar una documentación de aprobación de vacunas por parte de los familiares, un documento que dice las enfermedades y al final el familiar o el residente que pueda firmar por sí solo acepta o no acepta la vacuna", asegura. Luego de eso no los volvieron a contactar.

Este Diario consultó a Salud sobre si tiene dentro de su cronograma de vacunación inocular a los adultos mayores de este centro, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

"Nosotros manejamos a muchos adultos mayores con enfermedades de base que son una bomba de tiempo, pues en el rato menos pensado se infecta uno y se infectan todos", afirma. "La preocupación es que las enfermeras que entran y salen del centro en horarios rotativos pueden traer el virus y hay mucha preocupación porque los abuelitos están encerrados, pero sí hay personas que los tenemos que atender", agrega.

Beltrán dice que lo que más les inquietas es que ven que personas de menor edad a las que están dentro del asilo ya han sido vacunadas y ellos no tienen ni fecha tentativa. "Vacunan a centros, a grupos, a tanta gente y nosotros seguimos a la espera. Y eso que nosotros somos del grupo de primera fase, pero no tenemos ninguna vacuna. Al menos que nos digan que no nos van a vacunar y ya sabemos eso", lamenta. En Más Vida tienen residentes de hasta 104 años.

"Es una desesperación total, tenemos atrás familias que están realmente preocupadas", asegura.