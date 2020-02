Parlamento de los Pueblos

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, participará del denominado Parlamento de los Pueblos en Tungurahua junto a activistas, sindicalistas y organizaciones sociales. Es parte de su visita a varias provincias del país. El anuncio de la llegada de Vargas a la provincia de la Sierra centro provocó la reacción del consejero de Gobierno para Política Territorial, Juan De Howitt, en su cuenta de Twitter.

@jaimevargasnae que bueno que vengas a rendir cuentas a Tungurahua, sobre las pérdidas económicas que dejó la paralización, los 4 días sin agua en la ciudad de Ambato y los secuestros a policías y militares.@juanseroldan @mariapaularomo @GabyRodriguezEc @PoliciaEcuador pic.twitter.com/R0tpXsavFL — Juan DeHowitt Holguín (@juandehowitth) February 6, 2020

Agenda presidencial

El presidente Lenín Moreno cumplirá agenda en Guayaquil en un evento sobre Conectividad en Carreteras como parte del programa Ecuador Digital para brindar mejor cobertura de celular en las vías estatales, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El primer mandatario y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, recorrerán la vía desde el peaje de Chongón hasta el Santuario de la Divina Misericordia. El programa se implementará en toda la vía a costa y posteriormente en el resto de carreteras del vías. Precisamente esta vía que une Guayaquil con la provincia de Santa Elena experimentó el pasado fin de semana un inusual tráfico que generó molestias y un debate sobre la necesidad de ampliar la vía.

Los mejores del 2019

La Liga Profesional del Ecuador (LigaPro) premiará a los jugadores más destacados de la serie A del 2019, en un evento en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo, del cantón Samborondón. La LigaPro abrió un espacio para la votación en línea del público en general. También votarán periodistas, capitanes de los clubes y directores técnicos.

Coronavirus

Las autoridades de Taiwán anunciaron que impedirán la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental, durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión del nuevo coronavirus. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés especifica que las prohibiciones entrarán en vigor hoy. No obstante, los foráneos que provengan de partes de China continental, Hong Kong y Macao que no hayan resultado "gravemente afectadas por el brote" podrán seguir solicitando visados siempre y cuando deseen entrar en Taiwán por "motivos especiales", aunque el documento no especifica qué razones son consideradas especiales.

La CIDH en la frontera entre Colombia y Venezuela

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue impedida de viajar a Venezuela continuará hoy recibiendo desde la frontera con Colombia los testimonios de víctimas del régimen de Nicolás Maduro

Ahí (en la frontera) podremos desarrollar parte de lo que teníamos en nuestra agenda, no en los términos en que la teníamos programada, pero sí alcanzar esta posibilidad de un contacto directo con las víctimas y las organizaciones. Tendremos todo el jueves y el viernes para hacerlo. Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH.

La delegación, invitada por la Asamblea Nacional encabezada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, y desde ahí recibe los testimonios que esperaba escuchar en Venezuela. La prohibición de la entrada al país de la misión fue ordenada por el régimen de Nicolás Maduro, argumentando que el país sudamericano ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos.