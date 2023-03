El rompecabezas político de la ciudad se arma lejos del radar de los ciudadanos. Aunque la transición entre el alcalde saliente, Santiago Guarderas, y el entrante, Pabel Muñoz, es lo que copa la atención sobre el futuro Municipio de Quito, a dos meses de la posesión, las autoridades electas también ya miran hacia otros espacios como la Vicealcaldía y las comisiones municipales, temas que provocarían las primeras fricciones.

Sobre el primer punto, Muñoz ha sido claro. Quiere a una mujer de su partido, la Revolución Ciudadana, como vicealcaldesa de la ciudad y esgrime sus razones. Mujer, porque así corresponde por paridad de género. Además, porque considera que al tener el mayor número de integrantes del Concejo Metropolitano, ocho con él, les corresponde por derecho.

Pero hay algo más importante. En entrevista con EXPRESO, a finales de febrero, señaló que necesita una persona de su confianza en ese cargo para poder dedicarse a trabajar sin tener que estar preocupado de cuidarse las espaldas desde esa dependencia y en eso también se centran sus empeños.

El correísmo alcanzó en la capital tres concejales mujeres para el período 2023- 2027: Diana Cruz, electa por el distrito centro; Blanca Paucar, del sur (reelecta); y Fernanda Racines, que fue candidata por las parroquias rurales.

Este último nombre es el que más le suena a Pabel Muñoz, según pudo conocer este Diario. Racines ha trabajado junto al alcalde electo cuando se ha desempeñado como funcionario público y también como autoridad de elección popular. Fue su asesora en la Asamblea Nacional hasta antes de que renuncie para ser candidato a alcalde.

La segunda en la lista de preferencias de algunos sectores del correísmo es Paucar, que será concejala por segundo período consecutivo. Eso ha frenado que se haga público el nombre de la escogida.

Pero sea quien sea, para la concejala reelecta Analía Ledesma, de Izquierda Democrática (ID), sería un arranque errado que Muñoz proponga que la vicealcaldesa salga de las filas de su partido, sin tener en cuenta al resto de mujeres que conformarán el Concejo Metropolitano y tienen la expectativa de alcanzar esa designación, aunque estén en otras tiendas políticas.

“Recordemos que en la administración pasada se saltaron la ley y no tuvimos vicealcaldesa. Se le puso a Santiago Guarderas para que no le ‘serruche el piso’ a Jorge Yunda, porque eran de la misma tendencia, y todos sabemos lo que pasó. Si se concreta el nombre que ya se escucha, he sido tajante en que la ID no lo apoyará”, dijo Ledesma.

Revolución Ciudadana tiene ocho votos seguros en el Concejo y necesita, al menos, cuatro más para asegurarse una mayoría. Eso también ya se estaría configurando para no tener sorpresas el 14 de mayo, día de la posesión.

A la par de la Vicealcaldía, en voz baja ya se habla de cómo quedarían conformadas las comisiones municipales de las que es parte cada uno de los 21 concejales. En la estructura municipal hay siete comisiones: de eje económico, gobernabilidad e institucionalidad, social, territorial, de mesa, especiales y conjuntas.

De ahí las más apetecidas son las del eje territorial, las que abordan sobre presupuesto y movilidad. Una fuente cercana al futuro Concejo le dijo a EXPRESO que ya hay movimiento en torno a este tema y que la mayoría que se estaría conformando en el Municipio buscará captar las consideradas más importantes.

Michael Aulestia, que fue electo concejal por la alianza Va Por Ti, reconoció que ya ha habido acercamientos entre las diferentes tendencias y actores políticos que serán parte del Concejo Metropolitano, especialmente para hablar de lo que será la conformación de las comisiones, sin que eso signifique que ya existan acuerdos definidos, por el momento.

“Estamos abiertos al diálogo con todos, pero también es cierto que lo primero que he solicitado es que se explique en torno a qué vamos a tener o formar esos bloques dentro del Concejo. Es decir, cuál sería la propuesta que nos una”, sostuvo Aulestia.

El 28 de febrero pasado, Pabel Muñoz se reunió con la mayoría de concejales electos para tener un saludo protocolar “y hacer un compromiso conjunto por lo que Quito necesita, un Concejo a la altura de la ciudad, que eleve el nivel del debate político y que sean los temas y preocupaciones de la ciudad los que nos junten, y no nuestras simpatías o antipatías personales”, manifestó el alcalde electo después de la cita.

Un próximo encuentro entre el alcalde y los concejales escogidos por los quiteños está previsto para el 2 de mayo, doce días antes de la posesión, y lo que se prevé es que en esa cita ya se aborde de forma concreta el tema de la Vicealcaldía y las comisiones; aunque Ledesma teme que en realidad a esa reunión lleguen solamente a enterarse de lo que ya ha decidido una mayoría estructurada, sin tener en cuenta la diversidad que tendrá la nueva municipalidad de la ciudad.