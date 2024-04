Seguros, GPS y documentos, claves para dar el transporte

La seguridad es uno de los principales aspectos que toman en cuenta las empresas, especialmente privadas, a la hora de contratar un servicio de transporte para sus trabajadores.

Sofía Erazo, quien labora en el área de recursos humanos de una institución privada, señala que para contratar un vehículo verifican que cumpla con los requisitos de matriculación y revisión vehicular, así como que el permiso de circulación esté vigente y que el conductor tenga todos los documentos al día.

La empresa también verifica los puntos con los que cuenta el chofer en la licencia y, en algunos casos, solicitan el historial laboral del conductor.

“De nuestra parte nos aseguramos que la empresa de transporte, con la que vamos a trabajar, tenga todo en regla y que el conductor esté calificado para dar el servicio”, dice Erazo.

Diego Fuertes, gerente de la cooperativa Transporte del Valle Transtuval, con 28 años de operación, menciona que la mayor parte de sus clientes opta por contratar a una empresa constituida formalmente debido a que ofrecen garantías.

“Si ocurre una eventualidad, si se trata de una institución educativa o una empresa privada o pública, saben a dónde acudir, a quién reclamar. Conocen nuestras oficinas y nosotros les damos esas seguridades”, asegura el dirigente de la firma.

Otro de los requerimientos que suelen tener los clientes empresariales y corporativos es que, por ejemplo, los vehículos que van a prestar el servicio sean de un año de fabricación determinado y no antiguos. En algunos casos, además, solicitan la contratación de una póliza de seguro que cubra siniestros y de responsabilidad civil para terceros, que incluya daños materiales y afectaciones a personas. Fuertes agrega que son muy flexibles en cuanto a las necesidades y pedidos de las empresas.

En los recorridos empresariales es poco frecuente que soliciten la instalación de cámaras dentro de las busetas. Ese requerimiento es más común en instituciones educativas privadas. En esos casos, el control de los dispositivos lo tienen las autoridades del colegio o escuela e integrantes del comité de padres.

Una sugerencia que el gerente hace es que la empresa contratante revise el estado de la cooperativa. Por un lado, que se verifique que cumpla con los requisitos que exige el Municipio local, entre ellas la vigencia del seguro de accidentes, matrícula actualizada, pago de la revisión técnica vehicular, cambios de aceite, llantas en buen estado, chequeos mecánicos, etc.

También revisar la situación de la cooperativa en organismos como la Superintendencia de Compañías, que cuente con un representante legal y si cumple o no con los tributos en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

“Ahora es fácil ver la información. Es pública, con eso se aseguran que todo funcione adecuadamente”, dice Fuertes.

Insiste en que el trabajo debe ser en conjunto, es decir entre la cooperativa, la empresa o institución y el conductor.

En compañías como Cotrafur, en la que trabaja Aldo Montenegro, es frecuente que soliciten la ubicación en tiempo real mediante WhastApp o la instalación de aplicaciones con GPS. El costo de ese servicio es asumido por el contratante.

Además, siempre coordinan con las firmas las rutas y cuáles son las más adecuadas. Los transportistas cuentan con un protocolo de seguridad ante cualquier eventualidad, como siniestros de tránsito, inundaciones, erupciones volcánicas y manifestaciones callejeras.

En medio de la ola de inseguridad que vive el país, también toman sus precauciones y mantienen contacto permanente con los compañeros y les comparten la ubicación en tiempo real. Si están en lugares riesgosos, evitan quedarse mucho tiempo y siempre con el carro encendido.

También hay conductores que brindan el servicio a personas particulares, aunque su actividad no está registrada en cooperativas ni compañías. Fernando Peñaherrera, quien se dedica más de 15 años a esta labor, menciona que solo transporta a clientes referidos. “Trabajo en un plantel y los padres que me contratan ya me conocen”.

Medidas en planteles

En 2022, el Ministerio de Educación reformó la normativa que regula el funcionamiento del transporte escolar en Ecuador. Lo hizo luego de que el conductor de un bus de un colegio de Quito violó a una estudiante. Allí identificaron fallas en los reglamentos.

Desde entonces, las instituciones educativas deben designar una persona adulta que acompañe a los estudiantes en cada unidad durante todo el recorrido escolar.

Además, cada estudiante debe movilizarse sentado y con cinturón de seguridad. El conductor tiene que respetar los límites de velocidad y con las rutas establecidas, de acuerdo con el servicio ofrecido.

El chofer y el acompañante designado deben contar con servicio de telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación. El número tiene que ser conocido por los directivos de los planteles y de los padres de los estudiantes. También es indispensable que cada unidad cuente con un protocolo de seguridad.

