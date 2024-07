Quito: ¿Prisión por exceso de velocidad? Expertos cuestionan la constitucionalidad

En Quito un ciudadano chino fue detenido y un juez ratificó la pena privativa de la libertad a tres días de prisión por exceder el límite de velocidad en la avenida Cóndor Ñan, sur de la ciudad. Este caso ha desatado un intenso debate sobre la proporcionalidad y constitucionalidad de las sanciones por infracciones de tránsito en Ecuador.

Ocurrido el pasado martes 30 de julio, en el operativo que realiza Agencia Metropolitana de Tránsito el conductor fue sorprendido circulando a más de 60 km/h en una zona urbana, lo que le acarreó, además de la pena privativa de libertad, una multa equivalente a un Salario Básico Unificado de 460 dólares y la reducción de 10 puntos en su licencia.

Expertos cuestionan la medida

La decisión de la AMT ha sido fuertemente criticada por juristas y constitucionalistas. El penalista Pablo Encalada ha señalado que la norma que establece la prisión como sanción por exceso de velocidad podría contravenir el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución. “Es una norma desproporcional e incluso inconstitucional”, afirmó Encalada, quien destacó que la pena no guarda relación con la gravedad de la infracción en comparación con otros delitos.

Sin embargo destacó que mas allá de los criterios que puedan emitir los abogados, si es constitucional o no solo lo puede dictaminar la Corte Constitucional. "Mientras un juez no someta en consulta la norma, mientras la Corte no se pronuncie, esta medida sancionatoria va a tener que seguirse aplicando", detalló.

Por su parte, en su red social X, el abogado André Benavides ha advertido que esta medida podría vulnerar varios artículos de la Constitución, al considerar que la privación de la libertad por un hecho administrativo como una infracción de tránsito constituye una intervención excesiva en el derecho a la libertad de tránsito.

📢 #AMTInforma | ¡Atención!



🚨 Conoce los límites de velocidad en la zona urbana para vehículos de transporte público y de carga 🚛 🚌.



🫶🏾 Juntos por una cultura vial responsable.



👍🏾 Al respetar la ley

☀️ #QuitoRenace — AMTQuito (@AMT_Quito) July 31, 2024

La ciudadanía se divide

En las redes sociales, la ciudadanía se ha mostrado dividida ante este caso. Mientras algunos usuarios respaldan la medida, argumentando que es necesaria para reducir los siniestros de tránsito y concientizar a los conductores, otros la consideran un castigo excesivo y una violación a los derechos fundamentales.

"Concuerdo que está mal lo que está pasando y que es una herramienta que solo servirá para persecución y corrupción. Pero está tipificado en el COIP", señaló un usuario en respuesta a las críticas de Benavides.

A los conductores que excedan los 50 km/h en vías urbanas se los sancionará con una multa de 138 dólares, equivalente al 30% de un Salario Básico Unificado (SBU). Así lo establece el Código Orgánico Integral Penal.

¿Cuál es el camino a seguir?

Este caso ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar y evaluar las normas que regulan las sanciones por infracciones de tránsito en Ecuador. Expertos legales han señalado que es fundamental garantizar que las penas sean proporcionales a la gravedad de la falta y que no se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, se ha planteado la necesidad de explorar alternativas a la privación de la libertad, como sanciones administrativas más rigurosas, trabajos comunitarios o la suspensión de la licencia de conducir por períodos más prolongados.

¿Cuándo se realizarán los operativos?

Los operativos se realizarán este jueves 1 de agosto en el sector de la Av. Simón Bolívar. La AMT aun no informa la hora y la zona donde se van a realizar los controles.

