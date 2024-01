Préstamo de libros crece en Quito

La asistencia a la Biblioteca municipal de El Ejido, en el norte de Quito, es constante. De ese lugar -en el que funciona un club de lectura cada semana- los lectores se llevaron como préstamo más de 70 ejemplares en un promedio de 15 por día desde el pasado lunes.

Como está cerca de una de las estaciones del Metro, hay transeúntes que se enteran en la biblioteca que pueden sacar libros de allí, sin costo.

(Lea también: La gastronomía halló un nicho en el barrio Las Casas)

El requisito es tener el carné de la Red Metropolitana de Bibliotecas (RMB) que se emite en El Ejido. La documentación que permite que se imprima, desde el 22 de enero, es la cédula y la planilla (digital o impresa) de un servicio básico.

La consulta de libros en salas y el préstamo para llevárselo por hasta 15 días estaba habilitada en esa y las otras seis bibliotecas de la Red desde 2022, pero ahora se ha implementado con difusión masiva el uso del carné. Hay 88.525 títulos para consulta; pero solo 50 mil de estos están a disposición de los usuarios que quieran llevarlos a sus domicilios.

En el parque de El Ejido -que atiende de 08:00 a 12:30 y 13:00 a 16:30 de lunes a viernes-, la colección es de 3.000 títulos en total. También hay encuentros de ajedrez para niños de 6 a 12 años, los viernes desde las 15:00. La forma más eficaz de consultar el catálogo y ver los que están disponibles es a través de la página web redbibliotecas.quito.gob.ec.

Demoras en la catalogación

El cambio de año tuvo un reemplazo en la Coordinación de la RMB. Su coordinador, Santiago Vizcaíno, tomó el lugar de Verónica Mosquera por decisión de la secretaria de Cultura, Valeria Coronel. La Red es la encargada de retomar la Feria Internacional del Libro de Quito; EXPRESO conoció que esta se realizará en junio, con Colombia como país invitado 2024.

El despacho del coordinador está ubicado en el Centro Cultural Metropolitano, cerca de las salas de la Biblioteca municipal Federico González Suárez. Este repositorio es el más amplio de la Red. Además, la catalogación de libros suele empezar por ahí, como se puede comprobar en el sitio web que contiene el catálogo.

Las otras sedes son las de San Marcos, Calderón, Llano Grande, Tumbaco y Píntag; Los bibliotecarios son 16 en todo el distrito, un número insuficiente para tener a dos en las salas céntricas como la de El Ejido, especialmente durante la hora de almuerzo, en la que se alternan. En las parroquias (zonales) hay un solo bibliotecario, “lo que limita la atención al usuario”, admite Vizcaíno.

Además, cinco funcionarios del equipo de coordinación “hacen labores de inventario y catalogación de adquisiciones y donaciones”. El presupuesto anual de la Red para adquisición de libros en 2024 es de $ 60.000, el incremento fue del 50 % más que el año pasado; “nunca es suficiente”, explica el coordinador a través de correo electrónico, “considerando las necesidades que tienen nuestras bibliotecas”.

Entre esas necesidades está la ampliación del catálogo, la reposición de ejemplares perdidos o deteriorados, la compra de títulos básicos de consulta, actualización de salas especializadas, promoción y conservación del Fondo Antiguo, compuesto por unos 12 mil ejemplares.

La ausencia de políticas públicas en Ecuador (el Sistema Nacional de Bibliotecas no existe) deriva en que no se gestionen más fondos y que otras ciudades simplemente no los asignen. La última compra de libros para la RMB se realizó a finales de 2023, durante la gestión de Mosquera. Se adquirieron 608 títulos y un total de 3.500 ejemplares. Un gran porcentaje está en proceso de catalogación, “estarán disponibles desde marzo”, han anunciado en la Red.

En El Ejido, uno de los bibliotecarios indica a una usuaria que carnetizó a su hijo, ajedrecista de ocho años, que el libro ilustrado que el niño tiene entre manos no está disponible para préstamo, pues según la etiqueta que lleva es propiedad municipal.

Metro de Quito: Sancionan a una joven por rayar las paredes de las instalaciones Leer más

Cerca del espacio infantil (60 % de los usuarios de la Red son niños y jóvenes), hay varios libreros con una etiqueta escrita a mano en que se destaca la frase ‘Libros de esta sección no disponibles para préstamo a domicilio’.

Tres de esos tomos, editados en 2012 por los 125 años de historia del Teatro Nacional Sucre, llevan los títulos Sube el Telón, Entretelones y Baja el Telón. Y si alguien quiere leer ‘El Pasillo de la Muerte’, de Stephen King, solamente encontrará la segunda, tercera y quinta parte en esa biblioteca. Las tres partes restantes están en el Centro Histórico.

Libros locales aún no disponibles

Libros-objeto como Estancias, de Alicia Ortega Caicedo se agotaron de librerías, según su sello, Severo editorial. Una breve búsqueda en el catálogo de la RMB da como resultado que un ejemplar está disponible, en la planta baja de la Biblioteca González Suárez. Fue publicado en 2022 y no se puede asegurar que haya otros ejemplares por catalogarse.

Hasta el próximo año, la Red no comprará títulos publicados en el país. La selección en 2024 será de “en áreas como las ciencias sociales, la biología, la medicina, el derecho, la gastronomía”, explica el coordinador, que es autor de poesía, narrativa y ensayo.

La novela ‘Fiebre de Carnaval’, de Yuliana Ortiz Ruano o la crónica ‘Albergue’, de María Fernanda Mejía y Carlos Noriega no están disponibles en el catálogo pese a que obtuvieron dos premios municipales en su género durante 2023. Ningún título de Recodo Press o Animal sin Plumas, los sellos de estos libros, han sido adquiridos por la RMB.

Las bibliotecas de la Casa Carrión

Las bibliotecas del Centro cultural Benjamín Carrión, en sus sedes de La Mariscal y Bellavista, no son parte de la RMB. El sistema de préstamos se implementará a través de un registro que amplíe el número de usuarios este año.

Lo habitual en La Mariscal son consultas académicas, de investigación, explica el bibliotecario Josué Negrete mientras se hacen adecuaciones en el primer repositorio, con nuevas estanterías y actualización del catálogo que ya está en bibliotecabenjamincarrion.quito.gob.ec.

El diluvio que viene, un clásico teatral se toma las tablas de la capital Leer más

Del fondo que pertenecía a Benjamín Carrión hay 13 mil títulos para consulta; el resto son unos 22 de distintos géneros que se volverán a poder consultar a partir del 15 de febrero.

En Bellavista, se prestan títulos de literatura ecuatoriana y universal, pero se pueden consultar 2.000 títulos además de los 3.000 de la biblioteca de Girándula, especializada en niños y jóvenes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!