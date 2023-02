Posibles fugas de agua hunden a Quito en problemas viales

Un plan intensivo de repavimentación vial es el estandarte que maneja el Municipio de Quito como parte fundamental de su gestión. Pero parecería que los trabajos que ha llevado a cabo a través de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) no han sido satisfactorios, ya que los boquetes no tardaron en reaparecer en avenidas recién inauguradas como la Alfredo Pérez Guerrero, norte de la capital.

En este lugar, a un costado de la vía, se formó un orificio considerable, cuya profundidad, a algunos transeúntes, incluso asusta.

Édison Sánchez transita con frecuencia por esta ruta y cuenta que en algunas ocasiones se ha librado de quedar atrapado en el desperfecto de la calzada.

“Quito se está hundiendo. No puede ser que en calles recién reparadas se den estos desperfectos. ¿Cómo invierten la plata?. ¿Qué clase de gente hace esto que se daña tan rápido?. A los peatones y vehículos nos toca ‘cazar’ huecos, porque no me quiero imaginar qué pasaría si cayera en uno de esos”, agrega el hombre.

Según Sánchez, este malestar lo ha podido palpar en otros sectores, donde la obra vial no ha llegado, como en la avenida Galo Plaza Lasso, arteria de alto flujo vehicular.

En algunos tramos existe irregularidad en la mesa vial y hay unos descensos pronunciados que son imperceptibles al ojo, más aún en la noche.

“Se debe hacer un trabajo para agradecer y no como sea. Hay que priorizar calles como esta, que son realmente necesarias por la carga de carros y no enfrascarse en hacer las que todavía sirven o son poco concurridas. Hay que ocuparse de lo que no es tan visible, pero sí es urgente y necesario”, reclama.

Pero el malestar ciudadano no solo se reduce a las obras recientes, sino también a la falta de atención que ha brindado la Epmmop a desperfectos como el ubicado en la intersección de las calles Juan León Mera y Robles, donde un boquete se formó desde el año pasado en la mitad de la calzada.

Según los residentes de la zona, han hecho llamados a las autoridades para que solventen este malestar ya que algunos carros se han caído en el desperfecto, ocasionando serios daños en los automotores.

EXPRESO también ha hecho llamados reiterativos sobre esta situación, pero no se ha resuelto el inconveniente por más de un año.

Esther Flores tiene un negocio cerca del desperfecto y comenta que en vista de los problemas que ha generado en el tránsito, optaron por tapar con tierra y otros escombros, pero fue en vano ya que la lluvia ha retirado este material.

Este Diario se contactó con la Epmmop para conocer a qué se deben estos problemas y por qué no se ha atendido los pedidos como el de la calle Robles.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclara que el desperfecto de la avenida Alfredo Pérez Guerrero fue provocado por un daño en el sistema de agua potable, mismo que será solventado por la entidad competente.

Una vez se solvente el inconveniente de la posible fuga del líquido vital, la empresa de obras podrá realizar la reparación de la calzada y devolverle su fachada original.

Con respecto al daño de la calle Robles, en el centro norte de Quito, se asignó una cuadrilla de funcionarios para que coloquen pavimento en el boquete.

Esto permitió que el tráfico se reduzca en el sector, evitando los inconvenientes y malestares ciudadanos.

“La presencia de socavones en las vías se debe principalmente a fugas de agua. Nosotros trabajamos 24/7 en el mantenimiento vial”, finaliza el comunicado.