Quito: Policía impide que una madre se lance con su hija de un puente en Iñaquito

Agentes del Distrito Eugenio Espejo que patrullaban por el sector de Iñaquito, en el norte de la capital, observaron a una mujer que tenía a una una niña en sus brazos y que estaban en el borde de las barandas del puente a desnivel de la avenida 10 de agosto, en el redondel de La Y.

Los uniformados se acercaban de a poco a la señora y trataban de hablar con ella, pero no respondía. Uno de los policías aprovechó un descuido de la mujer y realizó una maniobra para sostenerla junto a la pequeña.

Según el informe policial, los agentes las llevaron a un lugar seguro e intentaron dialogar con la señora por más de una hora, pero ella no les decía ni siquiera cómo se llamaba. “"yo no les puedo ver a los policías no necesito que me colaboren. Largo de aquí, me caen mal”, les decía.

Una mujer policía la llevó lejos de la estructura para evitar que quiera lanzarse de nuevo y esperaron a que personal de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) se llevaran a la niña.

La madre se estaba retirando del lugar y cuando se alejaba, los policías vieron que se subió a otro puente de donde intentó lanzarse de nuevo. En ese momento la llevaron en una ambulancia hasta donde le tenían a su hija y le indicaron que la retendrán a la menor porque la señora no tenía las condiciones para quedarse con ella.

La menor permanece en una casa hogar hasta que indague las causas por las que su madre intentó suicidarse.

