Los parques del sur están abandonados

Llenos de maleza, basura y con los juegos infantiles deteriorados lucen la mayoría de los parques y jardines, en el sur de la capital.

En estos espacios la hierba llega a la altura de las rodillas, en el caso de los adultos; y si de niños se trata, quedan enterrados. Así lo manifiestan los moradores del barrio Santa Rita.

Pese a los constantes pedidos al Cabildo para que retomen el cuidado de estos espacios, como lo establece su competencia, en sectores como La Gatazo, Santa Rita y Santa Bárbara, los vecinos se cansaron de esperar. Se unieron y contrataron a un jardinero particular para que cada mes y medio pode y cuide de los espacios verdes. Por el cuidado de 10 metros cuadrados de césped, el jardinero cobra hasta 15 dólares por vivienda.

“Se han hecho muchas peticiones al Municipio, pero no hay respuesta. Nos cansamos de lidiar con ellos y pagamos de nuestro bolsillo para que una persona corte la hierba y mantenga limpio el parque. Nos toca gastar para vivir con decencia”, comentó Hugo Sandoval.

La Ferroviaria Alta apuesta por una transformación comunitaria Leer más

Lo mismo sucede en Solanda, como lo explica Oswaldo Quinde. Ahí los vecinos también se han unido para cuidar el parque y asegurar que no proliferen alimañas y roedores.

“Sé que no me corresponde hacerlo, pero cuando veo que la hierba ya está crecida me pongo de acuerdo con los vecinos de las otras casas para pagar por la poda. Algunos sí acceden, otros no, porque dicen que eso no es suyo. Pagamos cinco dólares por casa”.

Óscar Chicaiza, gerente de administración de parques y espacios verdes de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), explica que la falta de atención a los parques del sur, sector que engloba el 60% de la áreas verdes de la ciudad, no se debe a la falta de voluntad, sino a la falta de personal.

“Por la pandemia nuestro grado de actuación ha disminuido en relación a años anteriores. El 40 % de nuestro personal son adultos mayores y no pueden salir al campo a trabajar”, comentó.

1.400 parques de escala menor tiene la capital. Reciben mantenimiento cada tres meses.

Añadió que se está armando un plan para atender a las administraciones Eloy Alfaro y Quitumbe con tres brigadas. Estos deberán dividirse para dar mantenimiento a 840 parques menores. Aplaudió la “corresponsabilidad” de los vecinos e indicó que esta labor “es un deber compartido”.

Chicaiza señaló que, según su agenda de intervención, dan mantenimiento a un espacio verde cada tres meses.

La González Suárez es líder en reciclaje barrial Leer más

Pero no todos concuerdan. En La Ferroviaria, El Recreo, El Camal y La Villaflora, las asociaciones barriales han dejado claro que no pondrán ni un centavo para los parques.

“Ya pagamos suficientes impuestos para tener una ciudad limpia y bien cuidada. No es justo que uno tenga que hacer el trabajo de otros”, indicó Omar S., residente del sector de la Villa Flora.

Así mismo, quienes habitan en el sector de El Recreo dicen que esperarán con paciencia la llegada del pelotón de mantenimiento y limpieza que envíe el Cabildo, ya que sin pandemia o con ella solamente dos veces al año desfilan por el sector.

Y aunque en el sur la situación es más visible, en el norte de Quito el problema también se vive, sobre todo en barrios como Cotocollao, San Carlos, Carcelén Bajo y Carapungo.

Ahí los vecinos se han organizado para hacer mingas y evitarse el costo del jardinero. “Los hacemos por nuestros hijos, aunque es injusto”, explica José Toaquiza, un morador del Cotocollao.