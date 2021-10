Las cifras de percepción de inseguridad que manejan las autoridades quiteñas no son nada alentadoras. Más del 90 % de sus habitantes percibe a la capital como una urbe cada vez más insegura.

La secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, Daniela Valarezo, presentó los números como parte del diagnóstico emitido por el Observatorio Metropolitano de Seguridad a través de una encuesta de victimización, durante la sesión del Concejo Metropolitano. Si bien la percepción de inseguridad ha bajado, ha sido por dos puntos porcentuales del 97 al 95%.

Pero también habría un problema de subregistro, ya que el 70 % de los ciudadanos no presenta denuncias luego de haber sido víctima de un delito. Aunque, tres de cada 10 personas han sido víctimas de un acto delictivo. Cabe recalcar que las cifras corresponden al 2020, año en el que las condiciones de la pandemia afectaron la consecución normal de actividades y de circulación. “La encuesta del 2021 se presenta en 2022 y estoy segura de que los datos no van a ser positivos”, auguró Valarezo. “Nadie conoce dónde hay espacios seguros en Quito, hay que trabajar eso con la ciudadanía”, recalcó con preocupación.

Violencia sexual: Actos indebidos afectan a niñas, adolescentes y mujeres que utilizan diariamente el transporte público.

Actos indebidos afectan a niñas, adolescentes y mujeres que utilizan diariamente el transporte público. Naturalización de droga: Para la población quiteña se ha vuelto común observar a otras personas consumiendo drogas en el espacio público.

Para la población quiteña se ha vuelto común observar a otras personas consumiendo drogas en el espacio público. Comercio no regulado: La ocupación del espacio público por parte de comerciantes autónomos preocupa a las autoridades, especialmente en el transporte.

Otra de las estadísticas añade que 8 de cada 10 personas cambiaron sus hábitos rutinarios por miedo al delito. Es el caso de la ciudadana Kareyla Villarroel quien ahora intenta tener más precaución dentro del transporte público. “Fui amenazada por un malhechor que se monta, me dice que si le puedo colaborar, le digo que no puedo y me responde que va a sacar un cuchillo”, comentó

Por otro lado, la labor del Municipio resulta desconocida para el 90 % de los ciudadanos y solo el 50 % confía en dicha labor, lo que requerirá un trabajo con la comunidad. “Para que haya una solución estructural se necesita un trabajo social muy fuerte a largo plazo”, concluyó la funcionaria municipal.

“Pese a que hay una tasa de seguridad, el Municipio no ha logrado articular acciones en beneficio de los ciudadanos”, dijo el concejal Fernando Morales, quien espera que la inseguridad en Quito no crezca.