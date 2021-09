Quito, casi última en seguridad

Ranking. The Economist sitúa a la capital ecuatoriana como una de las menos seguras de la región.

En un reporte marcado por los cambios en la agenda de seguridad debido a la pandemia de la COVID-19, la Unidad de Inteligencia de The Economist sitúa a la capital ecuatoriana como penúltima en la calificación de seguridad entre los países de la región.

Con una puntuación general de 59 de 100, Quito se sitúa debajo de ciudades más populosas y violentas como Sao Paulo, Bogotá o Ciudad de México. No analiza el caso de Guayaquil.

Para el consultor privado en seguridad, Andrés de la Vega, “la crisis integral que atraviesa el país y la degradación de los factores socioeconómicos son los detonantes para que desmejoren los índices de seguridad en términos amplios”.

La falta de acceso al sistema de salud, de oportunidades, de acceso al empleo han ocasionado que la población se involucre en mayor porcentaje en economías informales “que muchas veces son el paso para las economías ilegales”, señaló.

Sin embargo, la delincuencia o la tasa de homicidios no son los únicos indicadores. The Economist mide en sus múltiple facetas a la seguridad urbana con 76 indicadores organizados en cinco pilares: personal, salud, infraestructura, digital y seguridad ambiental. Quito sorprende en esta categoría y obtiene en el puesto 15.

Entre las principales conclusiones del informe está una constante: las ciudades con mejor índice de desarrollo humano generalmente obtienen mejores calificaciones en seguridad. Asimismo, existe una correlación entre el índice de percepción de corrupción y mejores puntajes en el índice.

Según De la Vega, la importancia de estos marcadores es fundamental para el desarrollo de la ciudad. “Si una persona no se siente segura, no va a querer emprender, no va a querer abrir un negocio o mandar a sus hijos al parque”, por lo tanto se produce un estancamiento de la economía.

La pandemia también ha exacerbado la necesidad de conjugar las políticas de salud con la planificación urbana de la infraestructura sanitaria y la capacidad de contención de la expansión de enfermedades.

La seguridad digital es otro de los índices donde Quito queda bastante rezagado. Las ciudades deben pensar en propuestas digitales que se enfoquen en el desarrollo entero de las urbes en lugar de iniciativas fragmentadas.

En infraestructura se observan cambios menores impuestos por el incremento de habitantes que trabajan desde casa, una acelerada digitalización y la demanda de los residentes por comunidades urbanas más resilientes y amigables.

La seguridad personal se ve influida por altos niveles de capital social y sensación de cohesión de grupo.

El índice de Ciudades Seguras 2021 es parte de un proyecto de investigación que clasifica la seguridad de 60 ciudades de todo el mundo en los cinco continentes.

PARA SABER

Falta de oportunidades

La ciudad es el eco de un país en el que el acceso salud, al trabajo y oportunidades es escaso y resulta en la búsqueda de otras iniciativas.

Fragmentación digital

Las propuestas digitales deben abarcar toda la urbe de forma integral en lugar de ser esfuerzos aislados.

Políticas ambientales

Quito supera a Madrid o Los Ángeles en materia ambiental por sus políticas amigables con el ecosistema.

La degradación de los factores socioeconómicos ocasionan que desmejore la seguridad.

Andrés de la Vega,



Consultor privado en seguridad