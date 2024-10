Quito: ¿Cuánto es la multa por no matricular a tiempo en 2024?

Para los ciudadanos que aún no hayan cumplido el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular se exponen a multas de hasta 100 dólares.

Para evitar inconvenientes, la Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda realizar la revisión técnica y matriculación con anticipación. El proceso se puede realizar de manera online a través de la página web de la AMT o de forma presencial en los centros de revisión autorizados.

¿Por qué es tan importante estar al día con la matriculación?

Existen tres principales motivos por los cuales los conductores pueden ser sancionados:

No cumplir con el calendario: Si no realizas la RTV y la matriculación en el mes que te corresponde según el último dígito de tu placa, deberás pagar 25 dólares.

No pagar la matrícula anual: Si no cancelas el valor total de la matrícula durante el año, también tendrás que pagar una multa de 25 dólares.

No aprobar la RTV durante el año: Si no presentas tu vehículo a la revisión técnica o si no la apruebas, la multa asciende a 50 dólares .

