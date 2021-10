Desde la noche del miércoles los ciudadanos que se pasean por la Plaza Grande están informados de que su ciudad dejó de tener dos alcaldes y que ahora está liderada por Santiago Guarderas.

Sin embargo, para muchos de los habitantes de la capital, esto no representa un cambio significativo en cuanto a la calidad de vida que se les ofrece.

“Yo no sé si Guarderas le vendrá bien o mal a Quito, no sé si será de la misma línea porque entre los dos se tiran la pelotita. Que uno ha ganado en las urnas, el otro lo ha hecho concejal él mismo (Yunda). Entonces no se sabe”, expresó con indignación el ciudadano Ramiro Izurieta.

Para otros, la historia pinta un poco más alegre “podríamos ver que es positivo que el señor Yunda salga de donde estaba haciendo malas cosas”, enfatizó Marco Paredes, abogado de profesión. Para él, la preocupación es que las obras se ejecuten rápidamente.

“Guarderas debe de entrar ya a trabajar porque él conoce los problemas de la ciudad. No vamos a esperar que él mantenga a las instituciones del Municipio cerradas. Aquí la gente lo que necesita es que las dependencias municipales se rehabiliten”, dijo el jurista. Según él, las entidades del Cabildo han demorado los trámites a los que él se dedica.

Ojalá Yunda ya deje trabajar. Yo lo que quiero es que el nuevo alcalde trate de hacer obras. Que repare las calles que están con full huecos. Yo vivo en el sur y eso es puro bache Ramiro Izurieta, ciudadano

Varios ciudadanos criticaron además el servicio de transporte, la falta de seguridad y de cumplimiento de la ley. “Aquí en el Ecuador parece que no había justicia. Los corruptos tienen que estar en la cárcel, lo que pasó ayer es bueno porque Quito está muy abandonado”, lamentó la ciudadana Nancy Vinueza quien recordó que “Quito es la Carita de Dios y en esta alcaldía (la de Jorge Yunda) lo que hubo fueron robos por debajo de la mesa. Esperemos que Guarderas destape la olla de presión que le caiga al exalcalde”