No hay parqueo para tanta moto

Frente a la falta de espacios, conductores se parquean en las vías, aceras y hasta locales comerciales. Indican que las multas que reciben no deberían ser válidas por la escasez.

Parterres, cruces peatonales y aceras son el sitio de parqueo habitual para las cerca de 60.000 motos que circulan a diario por la capital.

Pero no se trata de comodidad o ganas de incumplir con la normativa vial, sino una solución frente a la falta de espacios de estacionamiento para este tipo de vehículos.

Y es que, en las áreas de parqueo público que tiene Quito, solo sesenta y ocho de las denominadas ‘zonas azules’ son para motocicletas.

Darío Paladines, presidente de la Asociación de Motociclistas del Ecuador (Asomoto), indicó que estos vehículos no han sido tomados en cuenta por las normas de movilidad de la ciudad, pese al alza en la adquisición de ellas subió un 24,2 % entre junio de 2020 y y marzo de este año.

“Cuando queremos parquear de la zona azul, la respuesta es que no hay una ordenanza para ello, y por ende no podemos usar los espacios de los autos. Eso nos obliga a parquear en zonas vulnerables, donde las motos pueden ser golpeadas por los autos o robadas, o donde nos multan”, dijo.

Con él concordó Agustín Aguirre, del colectivo de delivery 10 de Junio. “La pandemia y la situación económica han hecho que cada vez haya más personas que compran motos como un medio de trabajo. Sin tener dónde parquear, ocupamos aceras o calles, y generamos un problema para la movilidad. Estamos conscientes de esto, pero no hay nada que podamos hacer. Quito debe implementar parqueos públicos, así como lo han hecho espacios privados como los centros comerciales”.

Este agregó que el principal problema se registra en zonas como la av. Naciones Unidas, el sector de la Coruña, y la González Suárez, norte de Quito, donde hay una alta demanda de entrega a domicilio.

Frente a las quejas, la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) anunció un plan de implementación de 340 estacionamientos.

La adecuación iniciará en La Mariscal, La Carolina y las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, y Eloy Alfaro. No se han dado fechas para la incorporación total de espacios, pero la Epmmop señaló que están en la fase final.

Para Aguirre, también se deben considerar polos de crecimiento como Calderón y Quitumbe en esta proyección.

Según la concejala Andrea Hidalgo, quien lidera esta propuesta desde el Concejo metropolitano, se implementará una tarifa diferenciada de parqueos para las motos.

“El costo por cada hora de estacionamiento para una moto será la mitad de lo que actualmente se paga, es decir $ 0,20”, dijo en una entrevista.

Pero si bien este problema parece tener un pequeño alivio, hay otra aún pendiente: el parqueo de las bicicletas.

Según el Municipio, existen 152 plazas de estacionamiento gratuitas, principalmente entre los estacionamientos de San Blas, Cadisan, Montúfar 1 y 2, El Tejar, La Ronda, La Carolina, Cumandá y la Esquina de Cumbayá. También hay espacios en las terminales interprovinciales y microrregionales.

Para los usuarios, no obstante, se necesita ampliar el cupo frente al crecimiento del uso de bicicletas, que solo el año pasado aumentó un 650 %.

“Es ridículo que se continúa extendiendo la ciclovía, pero en los puntos en los que se extiende no hay un mayor índice de estacionamientos. Además, tenemos un ciclopaseo que recorre la ciudad, pero no hay puntos de parqueo seguros a lo largo de la ruta para que uno pueda parar a desayunar o tomarse un café. Se deben aumentar los estacionamientos, y no solo en los parques”, comentó Juan José Rosero, miembro del colectivo de ciclistas La Rueda.

Este señaló que la agrupación también trabaja en una propuesta para que entidades privadas como los centros comerciales del ahorro y entidades bancarias habiliten espacios para los ciclistas.