Fiestas de Quito: Entrega de títulos y presentación de artistas en el pregón

Este 22 de noviembre de 2024 se realiza uno de los eventos más grandes en el marco de la celebración de los 490 años de la fundación de Quito.

Desde las 16:30 está previsto el pregón de la Plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad, en el que se presentarán artistas como Constelación Vallenata, Tierra Canela, Ensamble de Charangos Quito, Pepita Naranjo Vargas, Trío Colonial, Gustavo Velásquez y La Familia Orquesta y el Ballet Folclórico Nacional. Previo al evento musical, el Municipio entregará 2.000 títulos de propiedad.

En la tradicional plaza también se presentarán Susana Baca, de Perú; Los Tambores de Totó La Momposina y Niyireth Alarcón, de Colombia; Xiomara Fortuna, de República Dominicana; Pascuala Ilabaca, de Chile; Margarita Lasso, María Fernanda Rivera y Juanita Burbano, de Ecuador y Aida Cuevas, de Colombia, en el festival 'Las voces de Latinoamérica cantan a Quito'.

En la Administración Zonal Los Chillos se desarrollara, desde las 17:00, un desfile nocturno de la confraternidad en Conocoto, en el que participarán instituciones educativas.

Esta es la agenda de todas las fiestas

6 de noviembre

18:00 Festival Chicha con Corbatín, como un homenaje a la música popular ecuatoriana en el Coliseo General Rumiñahui.

27 de noviembre

10:00 Festival del Pasacalle del Adulto Mayor en el Coliseo General Rumiñahui.

28 de noviembre

17:00 Mascarada Quiteña, desfile en la av. Amazonas y Patria.

19:00 Chispa Sal Quiteña Stand Up en el Teatro Capitol.

30 de noviembre

10:00 Desfile de la Confraternidad Nacional en la Tribuna del Sur, avenida Teniente Ortiz.

1 de diciembre

09:00 Pregón Turubamba Festeja a la Carita de Dios en el Beaterio. Desfilarán bandas y comparsas.

10:00 Desfile de la Confraternidad Nacional en la avenida De Los Shyris.

10:00 Premios Municipales

11:00 a 15:00 Concierto Cultura Urbana Fest. Se realizará en Quitopía, La Y.

3 de diciembre

19:00 Festival de la Chispa y Sal Quiteña Tradicional.

4 de diciembre

12:00 Festival de música electrónica Quinde Electro Fest, en el Parque Itchimbía.

5 de diciembre

11:00 Quito Fest. Parque Bicentenario. Se presentarán RoCola Bacalao, Los Mirlos (Perú), Mugre Sur, La Mafiandina, Mel Mourrelle, La Sagrada Familia, La Delio Valdez (Argentina), Papaya Dada, Mula (República Dominicana), Machaka, Wañukta Tónic y la Banda 24 de Mayo.

Festival gastronómico Sal Quiteña, en la explanada junto al Centro de Convenciones Metropolitano

18:00 a 23:00 Chillo Fest, en el Parque La Moya de Conocoto, valle de Los Chillos.

6 de diciembre

11:00 Quito Fest. Molotov (México), Lolabum, Paola Navarrete, Ilyyari, Flix Pussy Cola, Paulatinamente, Ana Tijoux (Chile), El Mató a un Policía Motorizado (Argentina), Velanda y La Tigra (Colombia), Alex Eugenio, Leteléfono y Estamos Perdidos.

Festival gastronómico Sal Quiteña, en la explanada junto al Centro de Convenciones Metropolitano

7 de diciembre

Quito Fest: Malón (Argentina), Curare, Muscaria, Black Sun, Las Tres Piedras (Colombia), The Psychikiller, Bajo Sueños, Madball (Estados Unidos), Here Comes The Kraken (México), Resistencia, Sacrificium Tagaeri y Sublevación Posmortem.

Festival gastronómico Sal Quiteña, en la explanada junto al Centro de Convenciones Metropolitano

💙❤️💙 #FiestasDeQuito2024 | ¡Celebramos a Quito a lo grande !



Este Viernes 22 de noviembre, la Plaza de San Francisco será el escenario del Pregón de Fiestas.



🌟 Artistas invitados:

🎶 Juanita Burbano

🎵 Ensamble de Charangos Quito

🎵 Pepita Naranjo Vargas

🎶 Ñucanchi… pic.twitter.com/S1wH120TvI — Secretaría de Cultura Quito (@culturaquito) November 21, 2024

