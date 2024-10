Descontaminación del Machángara: Consensos en 11 de puntos de la sentencia

El martes 8 de octubre de 2024 se realizó la cuarta mesa de trabajo enfocada en el análisis de la sentencia y las acciones de corresponsabilidad para la recuperación del río Machángara.

En la reunión, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, destacó la colaboración de la sociedad civil, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como de colectivos ciudadanos como Rescate del Río San Pedro, Cabildo Cívico Quito, Mujeres por el Agua, Pueblo Kitu Kara y delegados de la Universidad de Las Américas (UDLA).

Le invitamos a leer: Descontaminación del Machángara: Pabel Muñoz pide el pago de la deuda al Gobierno

Un río con derechos propios que aún están sin reconocer: Machángara Leer más

El alcalde subrayó la necesidad urgente de recuperar no solo el Machángara, sino también todos los ríos que forman parte del entorno capitalino. También explicó que el Municipio de Quito apeló la sentencia no por falta de compromiso, sino porque los plazos, los recursos y otras variables clave no han sido adecuadamente contemplados en la decisión judicial emitida en agosto de este año.

La sentencia incluye 27 medidas a ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo, enfocadas en la descontaminación y el manejo sostenible de los ríos.

Hasta el momento, se ha logrado consenso en 11 de los puntos establecidos en la sentencia, cinco podrían resolverse a través de mediación, y los restantes 11 presentan dificultades para su implementación, según explicó el alcalde durante la reunión realizada en las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

El Plan de Recuperación de los Ríos contempla, entre sus principales estrategias, la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza. Las partes involucradas volverán a reunirse en los próximos días para avanzar en la construcción de una política pública que garantice los derechos de la naturaleza.

En mayo de este año, el río Machángara, con la ayuda del pueblo Kitu Kara, movimientos sociales, científicos y académicos preocupados por los ríos de la capital presentaron una acción de protección ante el juez Constitucional de Pichincha.

RELACIONADAS El Machángara enfrenta a colectivos y Municipio en los tribunales

Esta acción busca salvaguardar los derechos del río Machángara y las 54 quebradas y riachuelos que lo nutren en su recorrido por el Distrito Metropolitano de Quito.

Esta iniciativa responde a la grave vulneración de derechos que afecta directamente al río y, de manera indirecta, a los 2.6 millones de habitantes de la capital ecuatoriana y a todas las poblaciones por donde atraviesa el río, así como las que reciben sus aguas río abajo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!