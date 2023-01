El comercio no se doblega ante la inseguridad, en La Mariscal

Nancy Castro heredó el negocio de ropa y pijamas de su bisabuela, hace 30 años. Desde entonces se ha dedicado a comercializar estas prendas desde un quiosco que la guarece en la que era una de las avenidas más concurridas, comerciales y visitadas en el centro norte de Quito: la Amazonas.

Y “era”, porque desde hace seis años, según la mujer, esta zona empezó a decaer. A quedarse vacía, después de las 18:00, principalmente, cuando la delincuencia, venta de drogas y prostitución se acentúan en las esquinas y veredas.

“Yo vi cómo estuvo en su mayor apogeo La Mariscal. Y también he sido testigo de su caída. En la mañana se intenta vender lo que más se puede, pero la delincuencia tampoco deja y la mala fama que tiene el lugar también ahuyenta”, lamenta.

Como Castro existen más de 1.600 establecimientos comerciales dedicados a diferentes actividades, desde joyerías, heladerías, ropa, zapatos, comida y también entidades financieras, según un último informe del Cabildo.

En una cuadra de la avenida Amazonas fue posible contabilizar ocho locales en arriendo o abandonados, dos en venta y seis en funcionamiento.

Para Fernando Muñoz, propietario de un establecimiento reconocido de maletas, esto solo muestra la agonía en la que está el sector. A más del abandono de las autoridades de turno, destaca en sus declaraciones.

CIFRA 105 años de vida celebrará en mayo de 2023, esta zona tradicional de Quito.

Según el hombre de más de 70 años, la seguridad es nula y eso impide el despunte de los negocios; así como la falta de iluminación y el descuido de espacios públicos importantes que podrían ser utilizados como atractivos para turistas nacionales y extranjeros.

Cuenta que hace seis años también comercializaba artesanías propias de la capital y también de otros rincones del país. Era una de las entradas extras que percibía, a más de la venta de mochilas, carteras y bolsos. Pero tuvo que liquidar a bajos costos y al apuro estos productos. La ausencia de turistas, incluso nacionales, lo llevó a tomar esa decisión.

“Este sector cambió lentamente, pero también drásticamente. Para delinquir, incluso utilizan a niños que supuestamente venden caramelos y en un descuido aprovechan para robar celulares a las personas que se les acercan. Necesitamos recuperar la seguridad a como dé lugar. La pileta de la plaza de los presidentes es una vergüenza. Es un botadero, urinario público y centro de venta de droga. Estamos abandonados”, espeta.

Hacia el norte, rumbo a la tradicional plaza Foch, reconocida por ser el punto de encuentro de estudiantes universitarios, oficinistas y todo aquel que buscaba sitios “rosa” de entretenimiento, se encuentra Steven Siguencia, emprendedor capitalino y propietario de un restaurante temático de comida rápida.

HISTORIA Al inicio, esto era el suburbio de Quito, cuyo límite en el norte estaba en el parque El Ejido. En los años 60 se construyeron casas con jardines grandes.



Llegó a este sector tras huir de la delincuencia que amenazaba su negocio en un sector del sur de la ciudad.

Cierra a las 23:00, pese a que es consciente de los riesgos que hay fuera del umbral de su local. Los robos a personas, carros, consumidores de sustancias estupefacientes y una que otra persona sospechosa son lo que le motivó a equipar con cámaras, botones de pánico y alarmas a su establecimiento.

Para él, las tres carencias que tiene La Mariscal para reactivarse como se debe son la falta de parqueaderos públicos seguros, seguridad efectiva y la agilización de trámites para permisos de funcionamiento. Esto puede despechar a más de un emprendedor, sostiene. “Hay gente en el municipio que no sabe dirigir y cuando uno es novato no sabe por dónde empezar. Los que queremos invertir en la ciudad necesitamos asesoría, guía, no solo que nos cobren impuestos, también que nos ayuden con esas cosas básicas”.

Este Diario se contactó con la administración zonal La Mariscal, para conocer si llevan adelante algún plan de recuperación en este sector, cómo han mitigado el avance de la delincuencia y cuáles son las garantías y el apoyo que brindan a los pocos negocios que todavía quedan en La Mariscal. También se solicitaron estadísticas sobre los negocios abandonados y otros que recién llegaron, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió la información, pese a que se indicó desde Comunicación de la entidad que ya estaba lista.