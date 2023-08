El año lectivo 2023-2024, del régimen Sierra Amazonía, inició en el centro de la capital con vías cerradas. Una de ellas y la principal arteria vial de conexión entre el sur y el centro- norte de Quito es la Avenida Maldonado, la cual continúa inhabilitada desde la altura del puente del río Machángara, en la calle Sena, en sentido sur-norte.

Ese cierre impide el paso de los vehículos articulados del Sistema Integrado Trolebús por las paradas La Recoleta y Cumandá, las cuales, no atienden a la ciudadanía desde el 8 de julio. A eso se suma la suspensión de las paradas Villaflora, Chimbacalle y La Colina, en el mismo sentido, informó la Empresa de Transporte de Pasajeros.

Sobre ese tramo de la vía, en el sector de La Recoleta, se ve la calzada levantada, maquinaria, trabajadores y gente caminando, entre ellos padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa fisco misional María de Nazaret, ubicada en ese sector.

Carla Pilljajo vive en El Recreo y estudia en ese centro de enseñanza privado. Antes del cierre, ella tomaba el trolebús y se bajaba en la parada La Recoleta, la cual le dejaba a una cuadra de su centro de estudio.

Sin embargo, hoy, ella, al igual que varios estudiantes, caminaron desde la Villaflora hasta su colegio. El recorrido de más de siete cuadras duró media hora, indicó la estudiante.

Lo mismo sucedió con Juan Carlos Hurtado. El adolescente de segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa Militar Abdón Calderón llegó hasta su colegio caminando. Él vive en Solanda y la parada La Recoleta le dejaba a media cuadra de su centro escolar. Sin embargo, al llegar a la estación El Recreo se enteró que el paso seguía restringido.

“El único bus cercano me deja en la Villaflora y desde ahí no hay otra alternativa que caminar. No sé cómo iremos a hacer desde mañana, no podemos caminar tanto, todos los días”, dijo.

Otros que también tuvieron que hacer el recorrido a pie por mucho más de siete cuadras para llegar hasta su colegio fueron los alumnos de la Unidad Educativa 10 de Agosto, ubicada, en el barrio San Sebastián, cerca de la parada del trole Cumandá, la cual también sigue cerrada.

Los problemas de movilización también se dieron para la comunidad educativa de los centros: San Fernando, Santo Domingo de Guzmán, Fernández Madrid, Escuela Sucre, Reina Silvia de Suecia, que se ubican en el sector de la Plaza de Santo Domingo y en el barrio Loma Grande.

Para quienes viven en el sur la alternativa fue llegar hasta La Marín y desde ahí caminar hasta cada uno de sus centros de aprendizaje. “Hoy, según el ingreso escalonado vuelven a clases los más grandes, los alumnos de bachillerato, pero qué pasará mañana y los siguientes días cuando los más pequeños deban ir a sus escuelas, se pregunta Laura Chinachi, madre de familia.

La Empresa de Transporte de Pasajeros informó que en la tarde, ellos junto a un equipo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) realizarán un recorrido para evaluar el paso vehicular en ese sector.