Quito: Los clandestinos de cuatro patas, a la espera de identidad

Común. En el sur, centro y norte de la urbe existen barrios que decidieron dar protección y cuidado a los animales que llegaron buscando abrigo, pero ser sus tenedores no es opción.

Patitas inclina su cabeza hacia atrás, cierra sus ojos y muestra regocijo ante la caricia que le concede Santiago Huanca, un guardia de seguridad privada y cuidador temporal de tres callejeritos.

Quito: Complejo Ambiental reemplazará al relleno sanitario El Inga Leer más

Mientras el hombre de 45 años juguetea con la oreja izquierda del perrito, con su mano derecha acaricia a Pelusa, quien presurosa se acerca para reclamar su porción de atención y halagos.

“Ella es celosa y cuando no se le toma en cuenta gruñe. Eso no pasa con Sultán. Él es más independiente. Con él completamos la manada”, relata el guardia que desde el parque de Turubamba, en el sur de Quito, cumple con su labor y a la vez es cuidador de estos cuadrúpedos.

Las cifras de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) revelan que en el Distrito Metropolitano existen 183 perros y 131 gatos callejeros por cada kilómetro cuadrado. Sobre la totalidad de animales de calle no hay una cifra fija y la tentativa fluctúa entre un millón o un poco más. Contar con un censo real que permita conocer cuántos animales (perros y gatos) están sin hogar y de los que cuentan con uno, cuántos son tratados con el respeto y cuidado que merecen, todavía no hay datos.

Autorizado. Los centros veterinarios, clínicas, peluquerías caninas podrían ser espacios donde se coloquen los chips de identificación Ángelo Chamba

Para esto y para facilitar el encuentro de mascotas en caso de pérdida; así como para identificar a personas sancionadas por maltrato servirá el registro de la fauna urbana y proceso de cedulación de la que se habla desde la administración anterior y la que al parecer por fin será puesta en marcha el próximo año.

Los factores sobran en el deterioro de los contenedores de basura Leer más

El proyecto todavía está en fase de diseño. Los detalles se ultiman y una fecha tentativa para arrancar con este proceso es incierta. Lo único real y claro que se tiene a la fecha son las sanciones para quienes se opongan a registrar a sus mascotas. Un salario básico; es decir, 450 dólares, será el castigo.

Pero los vacíos ciudadanos son muchos. Por ejemplo, Santiago Huanca dice que adora a los peludos que le acompañan y cuidan por las noches durante su trabajo, pero no sabe si al registrarlos a su nombre tendrá que cumplir con una serie de responsabilidades o gastos, más que nada porque son perritos que viven en la calle y al darles de comer y dormir solo buscó ayudarlos.

Las cocinas, escenario habitual de los incendios en la ciudad Leer más

“No sé de qué tengo que hacerme cargo. Tampoco cuánto debo pagar por cada animalito. Es caro poner vacunas, esterilizarlos. Las casitas que tienen es gracias a donaciones y la comida, pues se hace lo posible por dotarles, incluso con la ayuda de una vecina. No puedo ser responsable más allá”, añade.

Como este hombre también existen otra personas que en las zonas rurales decidieron adoptar ‘pasajeramente’ a perros y gatos que llegaron por hambre o sed hasta sus predios.

Ilegal. Permitir que los animales con tutor duerman en la calle es ilegal y sancionado, según la ordenanza vigente Ángelo Chamba

Hace dos años, en el barrio Cusubamba, doña Rosa acogió a Titán, un lánguido y desnutrido cachorro. Lo alimentó, curó y bañó. Desde entonces el perrito se quedó a la espera de más cuidados e hizo de la vereda del frente de la casa, su mejor lugar para pernoctar.

50 cierres viales se programan en Quito Leer más

“Yo no podría cedularlo y mucho menos registrarlo. No sé cómo se hace eso, ni en dónde, ni cuánto cuesta. No puede ser que por ayudar a un ser indefenso acabemos pagando multas. Se debe considerar bien eso o dar la ayuda necesaria y explicación completa sobre el caso”, recalca la mujer.

Desde la UBA se indicó que los animales de calle entrarán en el programa de atraparlos, esterilizarlos y retornarlos a la calle. Si se les aplicará el chip no se especificó en la información proporcionada a EXPRESO. Sobre los animales comunitarios, como los mencionados en el reportaje se aclaró que deberán ser registrados y se garantizarán su bienestar por parte de quien los tengan a cargo.

Vendavales producen apagones, caída de árboles y turbulencias aéreas Leer más

Con respecto a aquellos que cuenten con un tutor, estos deberán portar primero su chip, el que deberá ser colocado en veterinarias autorizadas por el Cabildo, para su posterior registro como parte del censo animal. La ejecución de los controles también es otro ofrecimiento.