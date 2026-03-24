Caso trolebuses Quito: Pabel Muñoz rinde versión y habla de “bochorno internacional”

El alcalde acudió a Fiscalía y rechazó indicios de peculado en la adquisición de buses eléctricos. Más detalles en la nota

El alcalde de Pabel Muñoz sale de la Fiscalía General del Estado tras rendir su versión por la investigación de los trolebuses eléctricos.

El alcalde de Pabel Muñoz acudió la mañana de este martes 24 de marzo de 2026 a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación por la compra de trolebuses eléctricos para la capital.

Le invitamos a que lea: Sistema de recaudo en Quito inicia con dudas de transportistas por tarifa integrada

Investigación se originó por informe de Contraloría

El caso se abrió tras observaciones de la Contraloría General del Estado, que identificó posibles irregularidades en el proceso de adquisición. Estas alertas derivaron en una indagación previa por parte de la Fiscalía, que analiza un presunto indicio de responsabilidad penal relacionado con el proyecto.

Restricción en la Simón Bolívar y Ruta Viva: 8.800 salvoconductos entregados Leer más

Alcalde defiende cooperación con Naciones Unidas

Tras su comparecencia, Muñoz explicó que su participación en el proceso se limitó a la firma de un memorando de entendimiento dentro de un esquema de cooperación internacional con la Organización de las Naciones Unidas.

El alcalde enfatizó que este tipo de acuerdos están respaldados por la Constitución y tratados internacionales, y cuestionó el informe de Contraloría.

“Se ha llegado a plantear incluso la posibilidad de peculado con las Naciones Unidas. Esto constituye un bochorno internacional”, afirmó.

Muñoz insistió en que el proceso se ejecutó conforme a normas legales, técnicas y presupuestarias, a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), especializada en licitaciones internacionales.

#AHORA I El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, compareció ante la Fiscalía General del Estado por el caso de los 60 trolebuses. Asegura que su participación se limitó a firmar un memorando de entendimiento dentro de un marco de cooperación con Naciones Unidas, respaldado por tratados… pic.twitter.com/epjr8DD3bq — Diario Expreso (@Expresoec) March 24, 2026

Proyecto forma parte de modernización del transporte

El burgomaestre explicó que la compra de los trolebuses es parte de un proyecto más amplio de modernización del sistema de transporte público de Quito. Según detalló, los resultados del proyecto incluyen:

Más de 25 millones de viajes realizados en los nuevos trolebuses

Un ahorro superior a 6 millones de dólares

Incremento de la eficiencia operativa del sistema, del 56% al 95%

Además, destacó que el uso de buses eléctricos permite reducir el consumo de diésel y disminuir las emisiones contaminantes.

RELACIONADAS Así puedes denunciar delitos de forma anónima con el QR de tu cédula en Ecuador

UNOPS respaldó el proceso, según el Municipio

Muñoz recordó que en diciembre del año anterior, la oficina especializada de Naciones Unidas emitió dos comunicados en los que respaldó la transparencia y legalidad del proceso.

También señaló que la UNOPS opera en más de 130 países y ha participado en procesos similares en Ecuador, como la compra de ambulancias por parte del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, defendió la compra de trolebuses: “Es parte de un proyecto de modernización del transporte. Ya suman más de 25 millones de viajes y un ahorro de más de $6 millones”. Asegura que el proceso cumplió requisitos legales y fue ejecutado con apoyo de… pic.twitter.com/urMaZ6RpQv — Diario Expreso (@Expresoec) March 24, 2026

RELACIONADAS Pabel Muñoz rendirá su versión en la Fiscalía por compra de trolebuses eléctricos

Defensa legal cuestiona informe de Contraloría

Decomisan 33 celulares y más objetos de dudosa procedencia en el sur de Quito Leer más

Por su parte, el abogado del alcalde, Carlos Soria, sostuvo que la investigación se basa en un “error” de la Contraloría debido a una supuesta falta de comprensión sobre los convenios de cooperación internacional.

El jurista explicó que el proyecto corresponde a la implementación de un sistema de movilidad sostenible, cuya adquisición de trolebuses es solo uno de sus componentes. Además, recalcó que las unidades fueron diseñadas específicamente para las condiciones geográficas de Quito, lo que justificó el proceso internacional de contratación.

Investigación podría extenderse hasta dos años

La Fiscalía abrió una indagación previa, etapa en la que también han sido llamados a rendir versión funcionarios municipales vinculados al proceso, incluidos equipos técnicos y autoridades de la empresa pública de transporte.

Según la defensa, este tipo de investigaciones puede extenderse hasta dos años, conforme al Código Orgánico Integral Penal. No obstante, Muñoz aseguró que, a su criterio, no existen fundamentos para continuar con el proceso y expresó su confianza en que la causa será archivada una vez se analice toda la documentación.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.