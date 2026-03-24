Así puedes denunciar delitos de forma anónima con el QR de tu cédula en Ecuador

Pasos para denunciar un delito de manera anónima usando el QR de la cédula

Con el código QR de la cédula de identidad puedes denunciar delitos de forma anónima y segura en Ecuador.

La Policía Nacional del Ecuador anunció una nueva herramienta digital que permitirá a los ciudadanos denunciar delitos de forma inmediata, segura y confidencial a través de un código QR ubicado en la parte posterior de la cédula de identidad.

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Esta iniciativa busca optimizar la recolección de información y fortalecer las investigaciones policiales, facilitando que las autoridades enfoquen sus operativos en delitos específicos y mejoren la respuesta ante situaciones de inseguridad.

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¿Cómo funciona el sistema de denuncias con código QR?

Según explicó Patricio Almendáriz, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, los ciudadanos pueden acceder al sistema escaneando el código QR con un dispositivo móvil.

“Esta herramienta facilita el trabajo investigativo de las unidades policiales y permite direccionar de mejor manera las acciones operativas”, señaló.

Pasos para realizar una denuncia en línea

Para utilizar esta herramienta digital, los usuarios deben seguir estos pasos:

Escanear el código QR ubicado en la cédula de identidad vigente.

Acceder al sitio web que se despliega automáticamente.

Seleccionar la opción “Policía Nacional”.

Aceptar los términos y condiciones del sistema.

Elegir el tipo de delito a reportar (extorsión, secuestro, tráfico de drogas u otros).

Describir brevemente el hecho denunciado.

Ingresar una referencia del lugar donde ocurrió el evento.

Adjuntar evidencia, como fotografías o videos (opcional).

Completar los datos personales y añadir un correo electrónico (opcional).

Enviar la denuncia.

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Denuncias confidenciales y seguras

El comandante Almendáriz destacó que toda la información proporcionada por los ciudadanos será tratada de manera confidencial, garantizando la seguridad de quienes utilicen esta plataforma.

Con esta herramienta, la Policía Nacional busca fortalecer la participación ciudadana y mejorar la efectividad de sus operativos, apoyándose en la tecnología para combatir la delincuencia en el país.

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