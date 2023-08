El adoquinado en San Juan, centro de Quito, no dura nada

El barrio de San Juan está enclavado en una loma, en el centro de la capital, por lo que la mayoría de sus calles son pendientes. A pesar de que esto lo convierte en el ‘balcón de Quito’, también resulta un problema para sus habitantes. El adoquinado no dura nada.

Quito: la "tarjeta de la ciudad" se usará en el Metro, Trole y Ecovía Leer más

La calle Carchi es en la que más se evidencia esta problemática. Los vecinos contaron que hasta les da miedo caminar por las aceras, pues los vehículos pasan demasiado cerca de ellos para esquivar los huecos.

(También puede leer: Los adoquines y el asfalto dan problemas por igual)

“Lo peor es que recién arreglaron dos veces el adoquinado”, explicó Margarita Ortega, moradora de la zona.

Los más temidos son los autobuses, pues tienen menos visibilidad de los peatones y varios se han ‘escapado’ de ser atropellados. “También creo que al ser vehículos pesados causen daños en el adoquinado”, comenta.

Además, las aceras son angostas y al tampoco tener mantenimiento, algunos ciudadanos tienen la necesidad de ‘bajar’ a la calle para transitar.

José Aguas vive desde su infancia en el sector y explicó que “antes los trabajos no se resquebrajaban en tan poco tiempo”. “Más se demoran en arreglar que en volverse a dañar”, dijo.

Peligro. Vecinos se quejan por los autos que suben a las veredas y amenazan su vida. Karina Defas / Expreso

Vía principal de Guápulo ya está habilitada Leer más

EXPRESO consultó con la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop) sobre estos trabajos, pero desde el Departamento de Comunicación informaron que ninguna calle de San Juan corresponde a su jurisdicción, sino de la Administración Zonal Manuela Sáenz.

“No importa a quién le toque, pero no se pueden hacer trabajos que duran semanas. No sabemos si es la calidad de los materiales o el trabajo, pero no sirven”, reclamó Patricio Valdiviezo, otro morador de San Juan. Es que varias calles de este sector del Centro Histórico son utilizadas por los conductores que se dirigen al sur de Quito en horas de la tarde cuando concluyen la jornada laboral.

Lo mismo ocurre durante las mañanas cuando cientos de oficinistas buscan llegar desde el sur o desde los valles a sus sitios de trabajo.

El mantenimiento de ese barrio está a cargo de la Administración Zonal Manuela Sáenz. Desde el Departamento de Comunicación informaron que sí han llegado estas novedades a la entidad, pero que es necesario hacer un trabajo en conjunto con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado (Epmaps).

El problema que ha detectado es que el agua está levantando el adoquinado. Agregaron que ya hubo una reunión entre entidades.

Para los vecinos no siempre queda claro a dónde mismo acudir para pedir las reparaciones en las vías. “A veces nos dicen que es una entidad, luego en otra. O que nos inscribamos en presupuestos participativos. Como un concurso”, anotó Aguas.

En abril, EXPRESO realizó un recorrido por varias calles de la capital para evidenciar este problema. En ese entonces, el sector de San Juan fue uno de los protagonistas.

“Por aquí hay escuelas, colegios y personas que salen a trabajar. Son vías muy transitadas pero igual de peligrosas. A eso se suma la polvareda que tenemos que soportar”, agregó Valdiviezo.

Cuando se levantan los adoquines queda expuesta la arena. Eso nos tiene sumidos en la polvareda. Lo peor es que recién arreglan dos veces el adoquinado. Margarita Ortega,

moradora

Caminar por aquí es peligroso porque los carros se desvían por evitar los huecos y pasan demasiado cerca. Nosotros nos escapamos de ser atropellados. Patricio Valdiviezo,

morador

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!