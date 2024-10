Esmeraldas: uniformado de la Policía fue asesinado en su casa

La noche del jueves 10 de octubre, el sector El Coral, en el sur de Esmeraldas, se convirtió en escenario de horror. El cabo de policía Hólger Fabián Cherrez Palacios, de 32 años, fue brutalmente asesinado en su propio hogar, un acto de violencia que ha dejado a sus vecinos sumidos en el miedo y la indignación. El uniformado prestaba sus servicios en la Policía Judicial de Esmeraldas.

"Era un hombre dedicado, siempre dispuesto a ayudar", recuerda entre lágrimas una vecina que prefirió no ser identificada. "Nunca pensamos que algo así podría suceder aquí. La inseguridad nos está consumiendo". La conmoción es palpable en cada rincón del barrio, donde los murmullos sobre el ataque resuenan como ecos de una tragedia inminente.

Los primeros informes policiales indican que un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda del cabo Cherrez, disparándole múltiples veces antes de huir con su arma de dotación y una motocicleta policial. "Escuchamos los disparos, pero pensamos que eran fuegos artificiales. Nunca imaginamos que era una vida que se apagaba", relata otro residente, visiblemente afectado. La escena del crimen, con la puerta forzada y el cuerpo sin vida del agente, se ha convertido en un símbolo del caos que impera en Esmeraldas.

La escalada de violencia en la ciudad es alarmante. En tan solo dos semanas, dos agentes policiales han caído bajo el fuego de la delincuencia, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza. El pasado 5 de octubre, pistoleros asesinaron a Jorge Benigno Ramírez Vargas, un joven policía de apenas 20 años de edad, asignado a la Unidad de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) en la subzona 8. Su ejecución se registró en los exteriores del Centro de Medicina Forense, donde investigaba las últimas muertes violentas ocurridas en la ciudad.

A pesar de los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la criminalidad en Esmeraldas sigue en aumento. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos, pero la falta de colaboración de la comunidad se convierte en un obstáculo insalvable. "La gente tiene miedo de hablar. No quieren ser las próximas víctimas", señala un oficial de policía que trabaja en la zona. "Necesitamos que confíen en nosotros, pero el miedo es más fuerte".

Esmeraldas clama por justicia ante los hechos violentos

La comunidad, en su desesperación, clama por justicia. "No podemos permitir que la muerte de un servidor público quede impune", grita un grupo de vecinos reunidos en la plaza central. "Hólger era uno de los nuestros. Su sacrificio no puede ser en vano". La angustia se mezcla con la rabia, y el llamado a la acción es inminente. "Es hora de unirnos y luchar contra esta ola de violencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados".

La situación en Esmeraldas es crítica. A medida que las investigaciones avanzan, la presión sobre las autoridades crece. "Estamos trabajando arduamente para dar con los responsables", asegura un portavoz policial. "No descansaremos hasta que se haga justicia". Sin embargo, el tiempo apremia, y la comunidad espera respuestas.

“Ante el hecho violento suscitado en el sector sur de Esmeraldas en el que perdiera la vida nuestro compañero +Cbos. Hólger Fabián Cherrez, nuestras unidades policiales se encuentran realizando varias operaciones a fin de localizar a los responsables”, informó la Policía en sus redes sociales la mañana de este viernes.

El operativo desplegado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido intensificado, pero el silencio de los vecinos pesa como una losa. "La muerte de un policía debería ser un llamado a la acción para todos nosotros", reflexiona Elver Hurtado, líder comunitario. "Necesitamos recuperar la confianza entre la comunidad y las autoridades. Solo así podremos enfrentar juntos esta crisis".

La noche del 19 de octubre, El Coral se tiñó de luto, pero también de esperanza. La memoria del Cabo Cherrez perdurará en cada rincón de este sector, recordando a todos que la vida de un servidor público no debe ser olvidada en medio del caos. La lucha apenas comienza.

