Carlos Aulla: “Sigo siendo concejal, así haya a quien no le guste”

El concejal Carlos Aulla afirmó que se mantiene en su cargo y que no tiene nada que ocultar. “Sigo siendo concejal, así haya a quien no le guste. El que nada debe, nada teme. Aquí estoy, dando la cara”, manifestó durante una rueda de prensa convocada en su domicilio la tarde de este viernes 31 de enero de 2025.

Proceso por presunta asociación ilícita: Aulla responde a los cargos

Aulla, junto a otros tres concejales, enfrenta un proceso por presunta asociación ilícita. La Fiscalía ha presentado cargos contra seis de los nueve detenidos en varios allanamientos realizados en las provincias de Chimborazo y Pichincha.

Riobamba: dictan medidas sustitutivas para los procesados del caso Altares Leer más

El edil explicó que convocó a la prensa en su casa para demostrar que no tiene nada que esconder. “Aquí no se hallaron armas. Aquí no se halló droga. Lo único que se entregó voluntariamente fue mi teléfono. Y en mi vehículo, una copia de una denuncia de un proveedor de movilidad que se siente perjudicado y que me la entregó por la tarde, una copia por ser presidente de la Comisión de Fiscalización”, detalló.

Te invitamos a leer | Corte Constitucional ya decidió sobre el Decreto 500, pero aún no notificará dictamen

Denuncia anónima y falta de pruebas concretas

Tras conocer el expediente del caso, que ya es público, Aulla afirmó que la denuncia en su contra es anónima. “Es solo un alias, y en esa denuncia ni siquiera se me nombra”, sostuvo.

El concejal también pidió que se analicen las supuestas conversaciones vinculadas al caso. “En ninguna se me atribuye nada. Son conversaciones personales, sobre mi trabajo. En una de ellas, le pido la cuenta a la persona que me vende cable para darle luz a un adulto mayor abandonado. Si eso es un delito…”, expresó.

Aulla reiteró su confianza en la labor de la Fiscalía: “Hacen su trabajo”. No obstante, cuestionó la cobertura de ciertos medios de comunicación que, según él, han intentado “mancillar” su nombre y el de su familia. También señaló que, en las conversaciones investigadas, se menciona en varias ocasiones a otra autoridad que ni siquiera ha sido vinculada al caso.

RELACIONADAS Allanamientos en el Municipio de Riobamba revelan presunta red de corrupción

Galo Falconí agradece el apoyo recibido en redes sociales

Por su parte, Galo Falconí expresó en redes sociales su profundo agradecimiento a quienes le han mostrado su apoyo y ratificó su disposición de colaborar con la Fiscalía en todo lo que sea requerido.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!