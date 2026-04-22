Daniel Noboa se recupera de la derrota en la consulta popular de 2025, según encuestadora

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aprobación de Daniel Noboa alcanza el 47,7% en abril tras superar crisis por subsidios y derrota electoral.

Comunicaliza: Eliminación de subsidios al diésel redujo apoyo a Noboa del 54% al 42% antes de su mejora.

El 46,7% de ecuatorianos respalda adelantar las elecciones seccionales a noviembre de 2026, según encuesta.

La más reciente encuesta de Comunicaliza, publicada este 22 de abril de 2026, revela que la aprobación del presidente Daniel Noboa se sitúa en el 47,7%. Tras enfrentar momentos críticos por la eliminación del subsidio al diésel y los resultados de la consulta popular de 2025, la imagen del mandatario muestra una tendencia de mejora desde febrero de este año.

Impacto de los subsidios y la consulta popular en la imagen presidencial

El estudio, basado en 4.126 entrevistas realizadas a nivel nacional, identifica hitos que marcaron el descenso en la popularidad de Daniel Noboa. La decisión de eliminar el subsidio al diésel provocó una caída inmediata de 12 puntos en su valoración, pasando del 54% al 42%.

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Posteriormente, la derrota electoral de 2025, donde el Ejecutivo no logró el respaldo en las cuatro preguntas planteadas, llevó al mandatario a sus niveles más altos de rechazo. No obstante, la medición actual confirma una recuperación progresiva hacia el 47,7% de valoración positiva, frente a un 45,3% de calificación negativa.

La imagen del presidente Daniel Noboa también se vio afectada por el paro nacional impulsado por la Conaie, que duró del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025.GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

CNE y las preferencias para las elecciones seccionales

Respecto a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026, la ciudadanía se muestra dividida:

46,7% está de acuerdo con el cambio de fecha.

está de acuerdo con el cambio de fecha. 39,3% manifiesta su desacuerdo con la medida.

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En cuanto a la intención de voto para alcaldías, el correísmo lidera las preferencias con un 26,3%, seguido por el movimiento oficialista ADN con un 19,2%. Sin embargo, la indecisión sigue siendo el factor determinante con un 30%.

Los cinco principales problemas que preocupan a los ecuatorianos

La encuesta también detalla las prioridades de la población, donde la crisis de seguridad se mantiene como el eje central de preocupación: