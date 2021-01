Lecciones para la vacunación contra la COVID

La experiencia americana en la distribución de las vacunas contra la COVID ha puesto en evidencia que la logística de la inoculación es uno de los “detalles del diablo”. Asuntos tan nimios como la calidad de las jeringuillas determinan, por ejemplo, el número de inoculaciones que se puede administrar, aprovechando la totalidad de dosis disponibles. En las circunstancias vigentes todo desperdicio es inaceptable y no podemos ignorar que se requiere contar con una cadena de custodia perfectamente blindada para asegurar que las vacunas lleguen del punto de origen al de uso en las condiciones requeridas de temperatura y esterilización.

Es una experiencia que debe servirnos para planificar con el debido cuidado la administración de la vacunación local. La empresa privada puede y debe coadyuvar en el esfuerzo para alcanzar la mayor cobertura efectiva en el tiempo más corto posible. El Ministerio de Salud se quedará irremediablemente corto si no considera ese apoyo, con las consecuencias de mayor sufrimiento para la población. Finalmente, lo que es de certeza absoluta es que la economía no aguanta más encierros y restricciones, so pena de causar un descalabro mayor que el que hemos vivido en el año que pasó.