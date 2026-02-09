Editorial | Viaje con resultados

Son públicos los viajes oficiales recientes que el presidente de la República ha realizado. Inquieta que los anuncios de las salidas del país no vengan acompañadas de una agenda previa para que los ciudadanos conozcan qué hará, con quiénes se reunirá, sobre qué conversarán y qué beneficios obtendrá el país de estos importantes encuentros.

El más reciente viaje a Emiratos Árabes pinta como uno provechoso para la economía nacional de cara al acuerdo comercial, lo cuestionable es que la información que trasciende es tan escasa que se vuelve casi imposible evaluar los futuros resultados de este viaje.

Es necesario que el Gobierno informe de manera oportuna y eficiente los detalles de estos traslados para que el ciudadano, quien tiene el derecho a recibir información veraz de su gobernante, pueda evaluar y valorar las decisiones que se están tomando. Recibir datos a cuentagotas solo estimula un secretismo que puede llevar a conclusiones basadas en el rumor, y que solo el tiempo dirá si son verdaderas o falsas. El ciudadano merece saber lo que su Gobierno hace y las decisiones que toma. Ocultarle información de ninguna manera es una buena política de comunicación.