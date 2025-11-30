Editorial | Urgen reformas para atraer inversión

En un país como Ecuador, con un Estado sin recursos suficientes para impulsar la obra pública, resulta imperativo abrir paso a la inversión privada -tanto nacional como extranjera- en los sectores estratégicos, indispensables para reactivar la economía. Pero esta apertura no será efectiva sin un marco de seguridad jurídica real. Por ello, recuperar la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional como mecanismo de resolución de controversias es condición básica para generar confianza.

No basta con declaraciones oficiales ni con la promesa de ‘vitrina internacional’: los inversionistas buscan garantías claras, reglas estables y un Estado de derecho que respete los contratos.

Por ello, corresponde a la ciudadanía exigir a las autoridades llevar a cabo las transformaciones profundas -vía enmiendas o reformas constitucionales- que permitan la participación de capitales privados. Asimismo, es imprescindible que académicos y profesionales con solvencia presenten propuestas viables al Gobierno para que sean debatidas, con el objetivo de que lo dispuesto en la Constitución no sea un impedimento para su implementación. Solo así se podrá construir una plataforma sólida de desarrollo, capaz de atraer capital, generar empleo y rescatar infraestructura estancada. El país no puede seguir esperando.