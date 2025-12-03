Expreso
Editorial | Urge pasar de lo trivial a lo trascendente

La sociedad debe responsabilizarse por su futuro, empezando por asumir la grave situación del país

En el Ecuador de hoy la atención se centra en escándalos intrascendentes. La ciudadanía mantiene vivos asuntos irrelevantes, dándole la vuelta a detalles revelados por personajes sin credibilidad, como corruptos sentenciados, personas privadas de libertad o implicados en procesos legales. Mientras tanto, problemas fundamentales que siguen sin solución -el probable colapso del IESS, el manejo irregular de fondos públicos, el desabastecimiento de medicinas, la pésima atención en salud, el deterioro educativo, las mafias de la minería ilegal, el aumento de extorsiones y la violencia, el desempleo, la falta de obra pública y los servicios deficientes- son ignorados. No hay una participación activa ciudadana que exija un cambio de rumbo a las autoridades o que haga propuestas viables, ni siquiera desde la comodidad de las redes sociales, donde sí abundan comentarios sobre trivialidades coyunturales.

Esta evasión o negación de la realidad caótica solo ahonda los problemas. La sociedad debe responsabilizarse por su futuro, empezando por asumir la grave situación del país. El siguiente paso es organizarse para tomar acción, con el liderazgo de la academia y de los gremios. Que el tema del rescate del IESS se imponga ante discusiones sobre supuestos parentescos por apellidos que coinciden, o sobre el costo del hornado, por el bien del Ecuador.

