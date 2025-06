Editorial: El robo ahora es con documento público

Robar en Ecuador se hace con documento público. Y no es broma. Tal es el descaro de quienes ven en los recursos públicos una fuente de amasar fortunas, en lugar del fin único que es el servicio, que ahora cometen irregularidades dejando constancia de aquello sin ningún pudor.

Existen un sinnúmero de casos en pacientes derivados del Seguro Social que obtienen una cita y luego de esperar meses para ser atendidos, resulta que van puntualmente al prestador externo para que les digan que ya fueron atendidos. ¿A quién habrán auscultado y cuándo? No se sabe, lo que sí se sabe es que son muy rápidos para cobrar por esa atención que el paciente nunca recibió.

Este es solo un pequeño ejemplo de muchos casos, uno más osado que otro, que hace pensar la existencia de una confabulación para afectar al paciente. No existe nada más vil y cruel que jugar con la salud de las personas. Estas mafias son las que el nuevo presidente del Seguro Social debe empezar a desmantelar, si es que en verdad existe el compromiso de combatirlas o de mirar a otro lado.

Es hora de pensar en el país, sanear las instituciones y acabar con la corrupción. Si alguien no hace algo al respecto, Ecuador no tiene ninguna posibilidad de ser una nación viable en ningún sentido. Si no se respeta la vida, no se respeta nada.