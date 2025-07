Editorial | Prioridad: librar al IESS de la corrupción

No funcionan los equipos, escasean los insumos médicos y las instalaciones están sin el mantenimiento que ameritan

Con el cambio de director del IESS y por su experiencia en el sector de la salud, tendrían que empezar a verse ya los resultados de su gestión. No puede continuar la corrupción en los hospitales de la seguridad social, donde se compran medicinas con sobreprecios y sin embargo no hay stock para entregar medicamentos a los pacientes que acuden a sus centros de salud. No funcionan los equipos, escasean los insumos médicos y las instalaciones están sin el mantenimiento que ameritan.

Hace ya un mes que el nuevo delegado del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS inició funciones y podría empezar a informar de forma concreta cuáles son las medidas que está implementando para hacer efectiva la unificación de las compras para todos los hospitales. Cuáles son los controles que implementará para transparentar el sistema de los prestadores privados de servicios. Qué acciones pondrá en marcha para poner fin a las mafias que operan otorgando préstamos irregulares a través de la suplantación de identidad de jubilados, en perjuicio de estos. O cómo garantizará la sostenibilidad de la seguridad social en el país, buscando que se sancione a los presidentes de su Consejo Directivo que en administraciones anteriores saquearon a la institución, en lugar de optar por acciones de rescate que impliquen mayores aportaciones o más años de aportes de sus afiliados.