Editorial: Que nada pase por debajo de la mesa

Empezó la carrera electoral. Los ojos de los ciudadanos están puestos en el espectáculo del ridículo en las redes sociales y las pocas propuestas, en las novelas de quién es presidente y quién no, y en el de la violación a la ley con tal de no aflojar el poder.

Los reflectores están ahí, pero no hay que desenfocarse de otros temas tan o más importantes. ¿Qué pasa con la grave acusación de una jueza sobre quien preside el Consejo de la Judicatura? ¿Estará esta persona de nuevo en la terna para encabezar esta institución luego de que la Fiscalía iniciara una indagación por esta acusación? Son temas atados que merecen igual interés de los ciudadanos. En Ecuador padecemos de una memoria corta. Estamos tan expuestos a escándalos y problemas cada día que cuando nace uno, cubre inmediatamente al otro.

Ecuador siendo Ecuador. Eso es otro de los tantos males en los que debe trabajar el ciudadano: no tener memoria corta. Lo que sucederá en el Consejo de la Judicatura es tan importante como quién será el próximo presidente. Es la institución que administra la justicia y sanciona a servidores judiciales. No es poca cosa. Es necesario enfocar las prioridades y démosles el interés que merecen todos los temas. Este es uno de ellos, así como la elección de los jueces de la Corte Constitucional y los próximos concursos. No permitamos que pase por debajo de la mesa como cualquier cosa.