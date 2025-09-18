Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Hipótesis y verdades

El periodismo legítimo e imparcial es un baluarte de la democracia y de la libertad de los pueblos

Que el gobierno nos persiga por realizar investigaciones y sacar a la luz la corrupción en sectores como la salud o el energético, en lugar de dirigir sus esfuerzos a desentrañar tan graves denuncias, ir en busca de los responsables para sancionarlos y emprender acciones para poner fin a los desfalcos, sería un despropósito. Que este mismo gobierno enfile cañones contra un abogado que preside el Consejo Editorial de EXPRESO, refiriéndose a él peyorativamente a través de su vocera oficial, buscando quizá ejercer presión sobre la Función Judicial en un proceso en curso, es un dislate, sobre todo si la denuncia sobre la existencia de una red de empresas fantasmas que comercializan oro, trabajo investigativo de un laureado periodista ecuatoriano, publicado también por este Diario, no generase siquiera la solicitud de esa información por parte de las autoridades de control para poner fin a su operación y así salvaguardar los recursos mineros del país y penalizar a los implicados.

El periodismo legítimo e imparcial es un baluarte de la democracia y de la libertad de los pueblos, no un enemigo de los gobiernos. Es un portavoz de las aspiraciones y necesidades de la sociedad, y un buscador incansable de verdades y de los hechos y las evidencias que las sustentan. Un gobierno asentado, sobrio y transparente nunca vería en él una amenaza, sino más bien a un aliado en la defensa de la nación.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Hipótesis y verdades

  2. César Febres-Cordero Loyola | Ambiente: con las prioridades al revés

  3. Fernando Insua Romero | El gran obstáculo

  4. Rubén Montoya Vega | El subsidio no es el diablo

  5. Florencio Compte Guerrero | Los primeros barrios modernos de Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Independiente del Valle vs Once Caldas: Dónde ver y detalles | Copa Sudamericana 2025

  3. El parque que transforma el sur de Guayaquil en un oasis urbano

  4. ¿Qué es una Asamblea Constituyente y por qué Daniel Noboa la propone en Ecuador?

  5. Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré