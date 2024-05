Los ecuatorianos hicieron su parte. Dieron al Gobierno nueve herramientas que necesitaba para la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. ¿Son las suficientes? Es incierto. Lo que es cierto es que son las que el Ejecutivo consideró necesarias para responder a la delincuencia y el ciudadano se las entregó. Por lo tanto, se acabaron las excusas. El Gobierno es el único responsable y debe dar resultados, con todas las herramientas entregadas (incluidos los recursos económicos con el aumento del IVA), al grave problema de la inseguridad.

La consulta popular fue el punto de partida. El votante respaldó la mayoría de preguntas presentadas y relacionadas a combatir la inseguridad por varios frentes. El resultado del pasado 21 de abril no puede considerarse ni de cerca como un respaldo al Gobierno Nacional, ni un cheque en blanco. Es una exigencia de efectividad para todos sus actores: para el Ejecutivo, los operadores de justicia y las fuerza del orden. Ya no hay espacio para lanzarse la pelota entre todos. Es momento de ponerse a trabajar y dar soluciones. Será la única manera de que Ecuador avance.

Sin seguridad, no hay progreso. Sin seguridad, no hay inversión. Sin seguridad, no hay empleo. Sin seguridad, no hay educación.