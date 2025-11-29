Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Guayaquil atrapada en su propio tráfico

La ciudad se hunde cada día más en el caos vehicular, mientras las autoridades improvisan

El tránsito en Guayaquil ya no es solo un problema: es una muestra evidente de la falta de gestión municipal y del desorden que reina en las calles. Cada año la congestión empeora y, aun así, el Municipio sigue sin ejecutar obras reales que descongestionen la ciudad. Los mismos tramos colapsan día tras día, ante la mirada pasiva de autoridades que prefieren excusas antes que soluciones. Mientras tanto, los agentes de tránsito, lejos de aportar, agravan la situación: cierran vías bajo puentes y en redondeles sin criterio técnico, creando caos donde debería haber mayor fluidez.

Pero la responsabilidad no es solo institucional. Muchos conductores contribuyen al desastre con su indisciplina crónica: se cruzan, bloquean intersecciones, irrespetan señales y convierten cualquier intento de orden en un imposible. Ese mismo desorden es aprovechado por delincuentes que encuentran en los embotellamientos el escenario perfecto para atacar.

Como si la ciudad no tuviera ya suficiente, las autoridades eligieron el Black Friday para realizar un simulacro, demostrando una desconexión alarmante con la realidad. Si noviembre colapsa así, diciembre será un infierno anunciado. El Municipio debe planificar, comunicar y actuar con responsabilidad; y los agentes, servir sin pretextos ni coimas. Guayaquil no puede seguir secuestrada por la improvisación y la indiferencia.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Guayaquil atrapada en su propio tráfico

  2. Carlos Andrés Vera | El vacío que nos narra

  3. Ernesto Albán Ricaurte | Enrique Ayala Mora

  4. Mauricio Velandia | La caverna regulatoria latinoamericana

  5. Abelardo García Calderón | Cambio de timonel

LO MÁS VISTO

  1. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  2. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  3. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

  4. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  5. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad