Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial: Ejemplos a replicar

Salinas de Guaranda es un ejemplo de desarrollo comunitario y turismo sostenible, que transformó la pobreza en prosperidad

La población de Salinas de Guaranda (Bolívar) es un claro ejemplo de cómo un modelo de economía solidaria y trabajo comunitario puede transformar realidades. Hace cincuenta años, esta parroquia andina, marcada por la pobreza y la desnutrición, comenzó a organizarse para salir adelante sin depender de subsidios o ayudas externas. Hoy, sus habitantes han logrado construir una comunidad próspera gracias al esfuerzo propio y a la solidaridad entre vecinos.

Uno de los pilares de su éxito ha sido el turismo de producción. Los visitantes llegan no solo atraídos por la belleza de las montañas y cascadas, sino también para conocer el proceso detrás de los productos locales, como quesos, chocolates y textiles. Las fábricas y talleres de la región abren sus puertas a quienes buscan aprender de un modelo económico que se basa en la cooperación y el trabajo conjunto.

La historia de Salinas es un ejemplo de cómo, con visión y organización, es posible superar las adversidades. La comunidad ha trabajado incansablemente para mejorar sus condiciones, generando empleo y bienestar. Este modelo debe servir de inspiración para otras regiones del país, demostrando que el desarrollo es posible cuando se apuesta por la colaboración, la sostenibilidad y el trabajo en equipo.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Ejemplos a replicar

  2. Monica Cassanello | No podemos someternos

  3. Iván Baquerizo | SPQR

  4. Ernesto Albán Ricaurte | Construir sin olvidar

  5. Carlos Andrés Vera | El ingenuo

LO MÁS VISTO

  1. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  2. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  3. Corte de agua masivo de hasta 14 horas en Guayaquil: conoce las zonas afectadas

  4. Temblor en Ecuador hoy: fuerte sismo se sintió este 6 de noviembre

  5. Corte de agua en Guayaquil del 9 de noviembre queda suspendido: conoce los motivos