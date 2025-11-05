Expreso
Editorial | Control y prevención

La legislación no es suficiente si los sistemas de las instituciones no se adaptan a las nuevas realidades de la tecnología

Un problema que persiste sin una solución a la vista. La adopción fraudulenta de la identidad de personas para acceder a los fondos de reserva es un delito que preocupa por la facilidad con la que se comete, pero inquieta aún más por la nula preocupación de las autoridades de control. Los sistemas nacionales deben adaptarse a los avances de la tecnología que, dependiendo de su uso, puede ser una herramienta utilizada para el bien o para el mal.

La suplantación de identidad es un problema muy grave que perjudica a personas de cualquier clase social. Ecuador está frente a un problema que aún está a tiempo de controlar antes de que alcance mayores proporciones y consecuencias. La legislación ayuda, pero no es suficiente si los sistemas de las instituciones no se adaptan a las nuevas realidades de la tecnología. Esto debe ir de la mano con el perfeccionamiento de la vigilancia que debe ejercer el Estado sobre la protección de la información de los ciudadanos. No es posible que los delincuentes estén un paso adelante de quienes se supone deben pensar como ellos con el fin de proteger a los buenos.

La prevención es clave para anticiparse a esas mentes que usan su ingenio y creatividad para todo lo malo en lugar de enfocarlas en lo bueno.

