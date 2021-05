Lo malo y bueno del gobierno de Moreno

Sin prejuicios y dogmas, Moreno deja hechos positivos y negativos. El jefe de la mafia (prófugo) quiso imponerlo como marioneta. Le designó un vice delincuente y plagiador de tesis. Lo negativo: no tuvo programa y equipo de gobierno propio. El capo le puso un conjunto de espías (para boicotearlo). Recibió una economía quebrada para obligarlo a renunciar y volver el capo. Glas, Pólit y los fiscales borraban huellas de la corrupción. La deuda con China era grave obstáculo. Heredó un Ministerio de Salud lleno de mafias y ladrones. Le dejó un país dividido y grave inestabilidad: crisis fiscal, petróleo de precio bajo, deudas a proveedores, etc.

Lenín reaccionó y buscó líneas democráticas y plurales. No siempre acertó. Realizó pactos con diputados de alquiler correístas. Dio pasos para no ser devorado por la maquinaria correísta y fueron: reivindicar la democracia. Oponerse al totalitarismo. Alejarse del socialismo del siglo XXI. Retornar a organismos multilaterales. Poner un ministro de Economía del campo empresarial. Comprender que la Conaie, indígenas y dirigentes son poder fáctico de desestabilización por su dogmatismo etnocéntrico contra la democracia liberal y occidental. Defender la división de poderes. Convocar al referéndum y cortarle el retorno al jefe de la mafia. Escoger un Cpccs transitorio de prestigio, que reorganizó la función Judicial sin injerencia partidista. Romper el autoritarismo de la Ley de Comunicación. Dejar que la justicia y los tribunales juzguen a Glas y Vicuña. Propuso en terna un vicepresidente idóneo, honesto y capaz (Sonnenholzner). Nombró un ministro de Defensa que sabía qué había que hacer. Denunciar el sistema de espionaje de Correa. Buscar aliados internacionales para su tarea de reconstitución democrática. Separarse del chavismo, Maduro, Ortega, Cuba, etc. Esto se radicalizó cuando le jaquearon el teléfono personal y familiar. Ahí entendió que 10 años fue vicepresidente de un mafioso y corrupto refugiado en Bélgica. Estos son varios de los aspectos positivos que prevalecieron sobre el cúmulo de errores, debilidades, falencias que tuvieron él y sus funcionarios. Ganaron la democracia y la prensa libre. Perdieron el totalitarismo corrupto correísta y los que olvidan la ética y al pueblo.