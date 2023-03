La nueva ruta del desangre

Las cifras no sirven si no las volvemos cercanas al ciudadano, si no logramos que él las abarque en su extensión o sienta en su profundidad. Es verdad y, sin embargo, hay algunas tan brutales que no necesitan humanizarse, ni demandan recurso alguno. Una niña violada, por caso, debe indignarnos tanto como 25. O como las 2.000 que lo son cada año en Ecuador, ¿no creen?

Hay cifras que aniquilan, porque no es solo su cantidad sino su esencia la que nos afecta. O debería.

Ahí les va ésta, que pretende dañarles el desayuno, pero no lo logrará porque ya les/nos vale madres todo: desde la pandemia y por la selva de Darién, nueva ruta del coyoterismo hacia EE.UU., cruzan al año 30 mil ecuatorianos, la mayor cantidad de latinos migrantes, solo superada por la de venezolanos que huyen de Nicolás Maduro, el sátrapa que los sigue hundiendo para gloria eterna del comandante Chávez.

Y en apenas dos meses de este año, van registrados 9.000. Que se van porque aquí no hay sitio ni para la esperanza. Que se van a dejar el alma y los pulmones donde por lo menos a cambio les den dinero. En el País del Encuentro, ni eso.

Se van por una de las selvas más peligrosas del planeta, infestada de pantanos, mosquitos asesinos, serpientes, caimanes… y la peor de las bestias: el hombre. El Darién es zona de narcos y guerrilleros, que por allí son la misma cosa.

¿Qué nivel de desamparo tiene alguien para dejar todo y cruzar, a veces con sus hijos, por ese anticipo del infierno? ¿Qué país de mierda hemos construido para que ni ese horror lo detenga? Entrevistado por la periodista Carolina Mella, uno de los valientes dijo: “Tengo menos miedo de cruzar el Darién que de vivir en Ecuador”. Dany Chapi se fue cuando los vacunadores mafiosos lo apretaron. Ha fracasado dos veces, e irá por su tercer intento.

30 mil solo por el Darién. ¿Cuántos más se irán por la vieja ruta del mar? ¿Cuántos más por aire? Quédense con esto: en este mes se incrementó en 550 mil los turnos para sacar pasaporte. ¿Qué creen? ¿Que muchos lo hacen para irse de ‘chopin’ por Miami? ¡No! Se van porque los arroja, sin asco y sin culpa, nuestro País del Destierro.