Mucho más que un sí

A pesar de las evidencias, aún existen quienes niegan que el narcotráfico es el principal problema que debe resolver Ecuador. Lo es porque sus tentáculos incluyen la perversión de la justicia, poniendo a jueces y fiscales en su lista de empleados; el incremento desaforado de consumidores, por lo general jóvenes; la normalización de actividades criminales como el sicariato y la extorsión; o su incidencia corrosiva en la economía…

El dinero narco contagia la salud financiera de un país. Los expertos lo saben, pero prefieren mirar para otro lado porque maquilla resultados. En México, que pierde por goleada su guerra contra el narco, un reporte de la BBC mostró cómo el dinero narco ya incide en la mitad de los sectores de su economía. Alguien cultiva, alguien recoge, alguien guarda, alguien vende desde droga hasta mercancía pirata, alguien lleva cuentas, alguien informa, alguien extorsiona, alguien mata … Alguien lava dinero en empresas, también, y eso genera empleos. Los ejércitos de “alguien” crecen como hongos.

El principal error que se comete frente al negocio más rentable del planeta es no sopesar su colosal dimensión. El dinero narco es tanto y tan veloz que corre como río en quebrada. Contra un enemigo así, que nunca repliega, menospreciar su alcance es un suicidio. Urge una política de Estado, no de Gobierno. No alcanzará el Sí a una pregunta vaga sobre la extradición en la consulta del domingo (aunque algo ayudará, sin duda). Urge dejar de ver para otro lado.

Tomar conciencia de su poder letal es una obligación ciudadana. Y como conciencia es “conocer profundamente algo”, hay que decir que la estrategia narco es someter a las instituciones, lo cual empieza por infiltrarlas y luego controlarlas. Los países en los que el narco las maneja a través de sus soldados (políticos, jueces, abogados, líderes de la economía y el capital especulativo) tienen tapiada su salida. Allí las autoridades están coludidas con los traficantes y les sirven. Investigar a los narcos es investigar al Gobierno. ¿Queremos ser México?

Ecuador no llega a esa fase, que se parece a la 4 de un cáncer. No llega. Todavía.