He escuchado a muchas personas que votarán Sí en la consulta porque sí quieren que se explote el petróleo. Les he manifestado que votando sí el petróleo debería quedarse bajo tierra, y votando No, no se quedaría bajo tierra y se podría seguir explotándolo. Han manifestado que siendo así votarían No, aclarando que la pregunta está redactada en forma mañosa para que los votantes se equivoquen, como ellos lo estaban. Por eso que debemos meditar bien el voto, informándonos con la ciencia, conciencia y objetividad de la realidad nacional, no con sentimientos, adoctrinamiento e ideologías progres.

Debemos votar No porque no son contrarios la naturaleza y la extracción petrolera responsable. No se afecta a la biodiversidad de la naturaleza en el Yasuní con los modernos métodos de extracción limpios y ambientalistas. No estarían en peligro de extinción por la actividad petrolera, la biodiversidad ni las tribus no contactadas, conforme se ha demostrado en los 10 años de extracción petrolera en el Bloque 43 ITT. Porque solo se extrae petróleo en 80 hectáreas del parque Yasuní, de más de 1’000.000 de hectáreas, y no llega ni al 0,01% de su extensión, que no afecta ni contamina peligrosamente al medio ambiente. Porque la consulta presentada hace 10 años no está acorde a los tiempos y necesidades, siendo extemporánea, y existen hechos consumados que evidencian la inexistencia de resultados negativos. Porque no conviene que se rebajen los presupuestos a la educación, salud, seguridad ciudadana., GAD y universidades. No se les debe quitar beneficios a las comunas nativas del Oriente, porque no se debe incrementar los impuestos. No podemos rebajarle ingresos al presupuesto del Estado y, por otro lado, pedirle más obras, porque votando No permitiremos que se siga extrayendo petróleo, que incrementa el presupuesto nacional en 1’200.000 dólares anuales. Porque el bien mayor y el derecho superior es el de las personas, el de los ciudadanos.

Por eso y por muchas otras razones de conveniencia nacional, el 20 de agosto debemos votar No en la consulta popular.