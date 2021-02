Solo queda esta semana

No fuimos íntimos, pero sí “panas”, como se dice en la Costa. No, no me refiero a Efraín Ruales -cuya indignante e inaceptable muerte todos lamentamos hoy- sino a Fausto Valdiviezo. Al igual que el repudiable crimen del Gral. Gabela y de Quinto Pazmiño y su esposa, estos son indicios de que estamos ante la banda criminal más abyecta y ruin que haya operado jamás en el país. Increíblemente, desde la propia estructura de gobierno. Por eso no debe extrañarnos la vileza que ahora intentan cometer: comprar la votación de un pueblo cuyas imperiosas necesidades por efectos de la pandemia, lo obligan a votar -no para elegir un presidente- sino para… recibir mil dólares. ¿Puede existir mayor bajeza que aprovecharse de la necesidad de gente que no tiene ni para comer? Esto es un delito en cualquier país. Pero aquí no, pues la banda de Alí Rafá hizo un Código Penal con delitos que no les resultaran peligrosos. Pero la Convención Americana nos da derecho a “…elecciones periódicas auténticas… que garantice (n) la… voluntad de los electores”. Y la votación va a reflejar el hambre de la población, no su voluntad popular de elegir a tal o cual candidato.

Se encuentra en mi cuenta de Twitter la solicitud de medidas cautelares que presenté ante la CIDH para que el Estado ecuatoriano se vea obligado a comunicar a los electores, antes de la votación, el engaño al que están siendo sometidos: no hay de dónde sacar 1.000 dólares para cada ciudadano. Serían casi 17 mil millones de dólares. Ya sé, una golondrina no hace verano. De ahí que los candidatos -excepto el manipulador- deben apoyar ya, la petición ante la CIDH. Solo tienen que hacer “copy/paste”, firmar y enviarla a la dirección cidhdenuncias@oas.org

Queda únicamente esta semana. Luego de perpetrar el mayor saqueo de la historia nacional, entregar el suelo patrio al narcotráfico, inundarnos de droga y endeudarnos para siempre -como la misma banda sin el menor rezago de pudor confiesa-, ...vienen por más. Por eso Ecuador, te luchamos o te perdemos. Y algunos -muy pocos, lo sé- no estamos dispuestos a aceptarlo sin dar batalla.